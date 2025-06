Beste Serien bei Disney Plus: Bei diesen Highlights solltest du unbedingt reinschauen!

Jeder kennt sie: Die Animationsfilme auf Disney Plus. Doch was hat der Streamingdienst eigentlich auf Lager, wenn es um Serien geht? Eine ganze Menge! Ob für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – bei Disney Plus findet jeder die beste Serie für sich. Für dich haben wir eine Liste mit den aktuellen besten Serien auf Disney Plus zusammengestellt.

Geschmäcker sind verschieden, das ist klar. Deswegen haben wir uns bei der Auswahl der besten Serien auf Disney Plus an den Meinungen von Kritikern, den Auszeichnungen bei Preisverleihungen und der Aktualität orientiert. Doch welche sind die demnach besten Serien bei Disney Plus?

Top 10 beste Serien bei Disney Plus:

Anders als Netflix und Amazon Prime hat der Streamingdienst Disney Plus erst eine kleine Auswahl an Eigenproduktionen in der Mediathek. Seit wenigen Jahren ist Disney Plus auch in einer Zusammenarbeit mit Produktionsfirmen unterwegs und bringt sogenannte Originals raus. Doch es gibt einige Serien bei Disney Plus, die daneben so eng mit dem Anbieter verknüpft sind, dass man sie vom Streamingdienst nicht trennen kann. Welche nach Kritikern von Rotten Tomatoes und Preisverleihungen die besten Disney Plus Serien sind, erfährst du hier.

Platz 10: A Thousand Blows (2025-, 1 Staffel)

Im London der 1880er Jahre gerät der jamaikanische Hezekiah in den Untergrund der Boxszene. Er bringt seine Fähigkeiten im Boxkampf auf Vordermann und steht bald schon seinem größten Rivalen im Ring gegenüber. Von Kritikern auf Rotten Tomatoes wurde „A Thousand Blows“ mit 90 Prozent bewertet – eine der besten Serien auf Disney Plus.

Platz 9: Legion (2017-2019, 3 Staffel)

„Legion“ handelt von einem Charakter aus den X-Men-Comics. David Haller, der Sohn von Charles F. Xavier, wird wegen seiner Schizophrenie in die Psychiatrie aufgenommen. Doch wie sich herausstellt, sind die Stimmen in seinem Kopf real. Neben einer Wertung von 91 Prozent bei Rotten Tomatoes konnte die Serie einige Nominierungen abstauben.

Platz 8: Star Wars – Skeleton Crew (2024-, 1 Staffel)

Die beste Disney Plus Serie „Star Wars: Skeleton Crew“ erzählt die Geschichte von vier jungen Freunden, die sich nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums auf ein großes Abenteuer begeben. Von Kritikern wurde die Disney Plus Serie durchweg positiv bewertet, erhielt bei Rotten Tomatoes sogar eine Wertung von 92 Prozent.

Platz 7: X-Men ’97 (2024-, 1 Staffel)

Die Animationsserie beschäftigt sich mit dem Szenario nach Charles F. Xaviers Tod, dem Anführer der X-Men. Erst wird den Mutanten freundlicher begegnet, doch das ändert sich, als alte Feinde aus der Vergangenheit zurückkehren. Neben einer Rotten Tomatoes Wertung von 99 Prozent konnte „X-Men ’97“ mehrmals als beste Animationsserie gewinnen.

Platz 6: Hawkeye (2021, 1 Staffel)

Nach den Ereignissen von „Avengers: Endgame“ muss Clint Barton, genannt Hawkeye, eine andere Identität annehmen, um die Feinde seiner Vergangenheit zu schlagen. Bei Rotten Tomatoes erlangte diese beste Disney Plus Serie von Kritikern eine 92 Prozent Wertung.

Platz 5: Marvel’s Daredevil (2015-2018, 3 Staffeln)

Nachdem Matt Murdock seine Sehkraft verliert, entwickelt er ein übernatürliches Gehör. Tagsüber ist er als Anwalt in Hell’s Kitchen unterwegs, nachts jagt er die Verbrecher. Doch damit macht er sich auch den mächtigsten Mann der Stadt zum Feind. Neben der Rotten Tomatoes Wertung von 92 Prozent konnte „Marvel’s Daredevil“ bei einigen Preisverleihungen gewinnen.

Platz 4: American Born Chinese (2023, 1 Staffel)

Ein amerikanischer Teenager mit chinesischen Wurzeln freundet sich mit dem Sohn eines Gottes aus der chinesischen Mythologie an. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach einer magischen Schriftrolle, die die Zukunft der Götter retten könnte. Von Kritikern erhielt „American Born Chinese“ bei Rotten Tomatoes eine Wertung von 94 Prozent, was sie zu einer der besten Serien auf Disney Plus macht.

Platz 3: The Mandalorian (2019-, 3 Staffeln)

Nach dem Untergang des Imperiums machte sich der Mandalorianer Din Djarin einen Namen als Kopfgeldjäger. Doch als er einen fünfzehnjährigen Jungen aufspüren soll, ändert sich sei ganzes Schicksal. „The Mandalorian“ konnte neben 15 Emmy-Awards zahlreiche andere Preise gewinnen und gehört damit zu den besten Serien auf Disney Plus.

Platz 2: WandaVision (2021, 1 Staffel)

In einer Scheinwelt verarbeitet Wanda Maximoff nach „Avengers: Endgame“ den Tod ihrer großen Liebe Vision durch Sitcoms. Doch auch in der falschen Realität muss Wanda mit Gegnern und Problemen fertigwerden. „WandaVision“ wurde neben zahlreichen Nominierungen mit zwei Golden Globes ausgezeichnet und ist somit eine der besten Serien auf Disney Plus.

Platz 1: Andor (2022-2025, 2 Staffeln)

Die Star Wars Serie „Andor“ ist durch ihre 97 Prozent Wertung bei Rotten Tomatoes die beste Serie bei Disney Plus. Sie erzählt die Geschichte des Rebellen Cassian Andor, der bei der Beschaffung der Baupläne des Todessterns mitwirkt.

Die besten Krimi- und Thriller-Serien bei Disney Plus:

Disney ist für Klassiker aus der Kindheit und familienfreundliche Filme bekannt. Aber wusstest du, dass Disney auch ziemlich viele gute Serien für Erwachsene in der Mediathek hat? Welche die besten Thriller- und Krimi-Serien bei Disney Plus nach Kritikern von Rotten Tomatoes sind, findest du hier.

„Paradise" (80%, 2025-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Nach dem Doomsday will ein Agent herausfinden, was es mit der Ermordung des Präsidenten auf sich hat.

„The Patient" (89%, 2022, 1 Staffel) – Als ein Psychotherapeut von seinem Patienten, einem Serienmörder, eingesperrt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

„Sumptown" (93%, 2019-2020, 1 Staffel) – Eine Privatermittlerin kommt in den Konflikt mit Kriminellen und der Polizei.

„Sons of Anarchy" (87%, 2008-2014, 7 Staffeln) – Eine Motorradgang stellt ihre eigenen Regeln und Gesetze auf.

„White Collar" (96%, 2009-2014, 6 Staffeln) – Um Verbrechen zu lösen, wählt Special Agent Peter Burke sich einen Dieb und Fälscher zum Partner.

Weitere Empfehlungen:

„American Crime Story“ (2016-, 3 Staffeln)

„Bones“ (2005-2017, 12 Staffeln)

„Prison Break“ (2005-2017, 5 Staffeln)

„Candy“ (2022-, 1 Staffel)

„The Old Man“ (2022-2024, 2 Staffeln)

„Homeland“ (2011-2020, 8 Staffeln)

„Justified“ (2010-2015, 6 Staffeln)

„24“ (2001-2010, 9 Staffeln)

Das sind die besten Disney Plus Serien aus Action und Sci-Fi:

Woran man auf Disney Plus nicht vorbeikommt: Die ganzen Serien zu den Epen, die sich der Streamingdienst bereits zuvor aufgebaut hatte. Star Wars, Marvel und Co. gehören fest zu Disney dazu. Aber welche sind aktuell die besten Serien aus diesen Genres und was hat Disney Plus sonst noch an Action und Sci-Fi zu bieten?

Die Disney-Serie „Loki“ zählt laut Kritikern zu den besten. Foto: imago images/Cinema Publishers Collection

„Daredevil: Born Again“ (87%, 2025-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Anwalt Matt Murdock und Wilson Fisk stehen sich wieder gegenüber.

(87%, 2025-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Anwalt Matt Murdock und Wilson Fisk stehen sich wieder gegenüber. „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D“ (95%, 2013-2020, 7 Staffeln) – Im Universum der „Avengers“ muss ein Agenten-Team Verbrechen bekämpfen.

(95%, 2013-2020, 7 Staffeln) – Im Universum der „Avengers“ muss ein Agenten-Team Verbrechen bekämpfen. „Loki“ (87%, 2021-, 2 Staffeln) – Anti-Held Loki reist durch die Zeit, um ein Unheil zu verhindern.

(87%, 2021-, 2 Staffeln) – Anti-Held Loki reist durch die Zeit, um ein Unheil zu verhindern. „Percy Jackson“ (91%, 2023-, 1 Staffel, Staffel 2 und 3 bestätigt) – Als Percy Jackson erfährt, dass er der Sohn des Gottes Poseidon ist, eröffnet sich ihm eine neue Welt. >> Staffel 2 ab Dezember 2025 bei Disney Plus <<

(91%, 2023-, 1 Staffel, Staffel 2 und 3 bestätigt) – Als Percy Jackson erfährt, dass er der Sohn des Gottes Poseidon ist, eröffnet sich ihm eine neue Welt. „Moon Knight“ (86%, 2022-, 1 Staffel) – Ein Mann mit Identitätsstörung gerät in einen Zwist mit den ägyptischen Göttern.

Weitere Empfehlungen:

„Obi-Wan Kenobi“ (2022, 1 Staffel)

„Agatha All Along“ (2024-, 1 Staffel)

„Renegade Nell“ (2024, 1 Staffel)

„What If…?“ (2021-, 3 Staffeln)

„Marvel’s Cloak and Dagger“ (2018-2019, 2 Staffeln)

„Marvel’s Jessica Jones“ (2015-2019, 3 Staffeln)

„The Falcon And The Winter Soldier“ (2021, 1 Staffel)

„Marvel’s The Defenders“ (2017, 1 Staffel)

„Marvel’s The Punisher“ (2017-2019, 2 Staffeln)

„The Gifted“ (2017-2019, 2 Staffeln)

„Marvel’s Agent Carter“ (2015-2016, 2 Staffeln)

„Star Wars: Ahsoka“ (2023, 1 Staffel)

Beste Comedy-Serien bei Disney Plus:

Was bei Disney Plus auf gar keinen Fall fehlen darf, sind die besten Serien zum Lachen. In der Mediathek von Disney Plus finden sich einige der besten Comedy-Serien. Die Wertung von Kritikern auf Rotten Tomatoes geben wir dir gleich mit.

Auf Disney Plus gibt es einige der besten Komödien-Serien! Foto: IMAGO/Picturelux

„Only Murders in the Building“ (97%, 2021-, 4 Staffeln, Staffel 5 bestätigt) – Drei fremde finden durch ihre Liebe für True-Crime zusammen und gründen einen Podcast.

(97%, 2021-, 4 Staffeln, Staffel 5 bestätigt) – Drei fremde finden durch ihre Liebe für True-Crime zusammen und gründen einen Podcast. „The Bear: King of the Kitchen“ (96%, 2022-, 3 Staffeln) – Nach dem Suizid seines Bruders versucht Gourmet-Koch Carmy den Laden am Laufen zu halten. >> Staffel 4 ab dem 26. Juni bei Disney Plus <<

(96%, 2022-, 3 Staffeln) – Nach dem Suizid seines Bruders versucht Gourmet-Koch Carmy den Laden am Laufen zu halten. „Abbott Elementary“ (99%, 2021-, 4 Staffeln, Staffel 5 bestätigt) – An einer öffentlichen Grundschule versuchen die Lehrer ihren Alltag zu meistern.

(99%, 2021-, 4 Staffeln, Staffel 5 bestätigt) – An einer öffentlichen Grundschule versuchen die Lehrer ihren Alltag zu meistern. „Reservation Dogs“ (99%, 2021-2023, 3 Staffeln) – Vier Teenager träumen davon, vom Land in die Welt zu ziehen.

(99%, 2021-2023, 3 Staffeln) – Vier Teenager träumen davon, vom Land in die Welt zu ziehen. „Atlanta“ (98%, 2016-2022, 4 Staffeln) – Nachdem Earn sein Studium abgebrochen hat, wird er zum Manager seines Bruders, der als Rapper durchstartet.

Weitere Comedy-Serien bei Disney Plus:

„The English Teacher“ (2024-, 1 Staffel)

„Extraordinary“ (2023-2025, 2 Staffeln)

„What We Do in the Shadows“ (2019-2024, 6 Staffeln)

„Mr Inbetween“ (2018-2021, 3 Staffel)

„High Fidelity“ (2020, 1 Staffel)

„New Girl“ (2011-2018, 7 Staffeln)

„Desperate Housewives“ (2004-2012, 8 Staffeln)

Diese besten Drama-Serien darfst du dir bei Disney Plus nicht entgehen lassen:

Bist du mehr für ernstere Unterhaltung? Dann solltest du dich auf Disney Plus mal nach einer der besten Serien aus der Kategorie Drama umsehen – denn hier hat der Streamingdienst auch für Erwachsene viel zu bieten. Die Rotten Tomatoes Wertung ist mit dabei.

Disney Plus hat einige der besten Drama-Serien in der Mediathek. Foto: IMAGO/Landmark Media

„Shogun“ (99%, 2022-, 1 Staffel, Staffel 2 und 3 bestätigt) – Als ein englischer Seefahrer in Japan landet, entdeckt er eine völlig neue Kultur.

(99%, 2022-, 1 Staffel, Staffel 2 und 3 bestätigt) – Als ein englischer Seefahrer in Japan landet, entdeckt er eine völlig neue Kultur. „Rivals“ (95%, 2024-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Im Jahr 1986 werden zwei Familienoberhäupter zu Rivalen in der TV-Branche.

(95%, 2024-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Im Jahr 1986 werden zwei Familienoberhäupter zu Rivalen in der TV-Branche. „The Artful Dodger“ (92%, 2023-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Nachdem ein Taschendieb in Australien einen Neuanfang als Arzt macht, holt ihn seine Vergangenheit wieder ein.

(92%, 2023-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Nachdem ein Taschendieb in Australien einen Neuanfang als Arzt macht, holt ihn seine Vergangenheit wieder ein. „This Is Us“ (94%, 2016-2022, 6 Staffeln) – Drei Kinder einer Familie bauen sich ihre eigene Zukunft auf.

(94%, 2016-2022, 6 Staffeln) – Drei Kinder einer Familie bauen sich ihre eigene Zukunft auf. „We Were the Lucky Ones“ (93%, 2024, 1 Staffel) – Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt eine polnisch-jüdische Familie alles dafür, um wieder zusammenzukommen.

Weitere Empfehlungen bei Disney Plus:

„Dying for Sex“ (2025-, 1 Staffeln)

„Snowfall“ (2017-, 6 Staffeln)

„Say Nothing“ (2024-, 1 Staffel)

„Tell Me Lies“ (2022-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt)

„Fleishman Is in Trouble“ (2022-, 1 Staffel)

„The Dropout“ (2022, 1 Staffel)

„High School Musical“ (2019-2023, 4 Staffeln)

„Becoming Karl Lagerfeld“ (2024-, 1 Staffel)

„Scandal“ (2012-2019, 7 Staffeln)

„Lost“ (2004-2010, 6 Staffeln)

Welche die besten Serien bei Disney Plus sind, weißt du jetzt.