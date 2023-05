Netflix: Böse Nachricht für Kunden – jetzt wird’s richtig teuer

„Kannst du mir mal dein Netflix-Passwort geben? Will mir noch schnell die neue Staffel ‚Stranger Things‘ anschauen.“ Fragen wie diese sollen bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach dem Streaming-Riesen Netflix geht. Der Grund: Das Unternehmen will das Teilen von Passwörtern unterbinden.

Ab Dienstag will Netflix auch seine Kunden in Deutschland darauf hinweisen, dass mit dem Teilen des Accounts von nun an Schluss sein soll. Zumindest mit dem kostenfreien Teilen. Account-Trittbrettfahrer sollen fortan 4,99 Euro im Monat dafür zahlen, dass sie bei einem Account außerhalb ihres Haushaltes mitschauen.

Netflix bittet Account-Teiler zur Kasse

Laut Netflix sollen jedoch Nutzer aus einem Haushalt auf den gemeinsamen Account weiter problemlos unterwegs oder auf Reisen zugreifen können. Als Haushalt definiert Netflix dabei, eine Ansammlung von Geräten, die dort genutzt werde, wo man auch ins Internet gehe.

Wann genau Netflix durchgreifen wird, verriet der US-Konzern bislang nicht. Zunächst einmal sollen Nutzer, die nicht über einen eigenen Account schauen, gewarnt werden, hieß es von dem Unternehmen. Es ist eine durchaus nachvollziehbare Aktion des Streaming-Riesen. So schätzt Netflix, dass in rund 100 Millionen Haushalten der Service mithilfe anderer Login-Daten genutzt werde. Gemessen an den 232,5 Millionen zahlenden Kunden ist das ein enormer Anteil.

Bei Netflix können sich die Nutzer zwischen verschiedenen Varianten entscheiden. Das Basis-Abo kostet 7,99 Euro im Monat. Das Standard-Abo, mit dem es möglich ist, Netflix-Inhalte auf zwei unterschiedlichen Geräten abzuspielen, kostet 12,99 Euro im Monat. Das Premium-Abo, auf dem du Netflix auf vier Geräten nutzen kannst, ist derzeit für 17,99 Euro im Monat zu haben.

