Netflix mit deutlicher Absage – Kunden-Traum geplatzt!

Lange hatten Netflix-Kunden gehofft – doch jetzt ist ihr Traum geplatzt!

Serien, Filme, Dokumentationen – Netflix bietet einen reichhaltigen Entertainment-Katalog für jeden Geschmack. Auch Sport-Fans kommen auf ihre Kosten. Die Formel-1-Doku „Drive to Survive“ ist Jahr für Jahr ein Mega-Hit. Der Streaming-Riese richtete sogar schon einen eigenen „Netflix-Cup“ aus, in dem F1-Fahrer wie Lando Norris oder Carlos Sainz als Golfer antreten mussten. Und auch die Rechte am Box-Highlight zwischen Mike Tyson und Jake Paul sicherte man sich.

Netflix hat also in Sachen Sport bereits einen Fuß in der Tür – warum also nicht noch einen Schritt weiter gehen und auf Live-Sport-Übertragungen setzen? Wie wäre es beispielsweise mit Fußball? Die Champions League oder die deutsche Bundesliga?

Im April 2024 werden schließlich die nächsten TV-Rechtepakete verkauft…

Netflix: Bald auch Live-Fußball im Stream?

Bei der nächsten Auktion geht es um die TV-Rechte für die Bundesliga-Saisons 2025/26 bis 2028/29. Die „No Single Buyer Rule“ wurde gekippt – heißt: Wenn jemand genug Geld auf den Tisch legt, könnte Schluss sein mit der Spieltags-Zerstückelung.

Aktuell läuft die Bundesliga freitags und sonntags auf DAZN, samstags auf Sky. Die jetzigen Regelungen könnten dazu führen, dass ein Inhaber die gesamten Bundesliga-Rechte erhält – und die anderen sie im Umkehrschluss komplett verlieren. Man darf also erwarten, dass jeder Konkurrent diesmal umso erbitterter um die TV-Rechte kämpfen wird.

Bayern gegen Dortmund – bald auch bei Netflix? Foto: IMAGO/osnapix

Gehört womöglich auch Netflix zu den Interessenten? Live-Sport im Stream – das funktioniert. Das zeigt nicht nur DAZN, sondern auch Amazon Prime mit seinen Champions-League-Übertragungen oder Apple mit den Streams zur US-amerikanischen Major League Soccer (MLS).

Aber Netflix hat darauf offenbar keine Lust – der Streamingdienst ist offiziell raus aus dem Bundesliga-Wettbieten!

Netflix mit Knallhart-Absage

„Wir sind noch immer kein Teil des Livesport-Rechte-Spiels“, argumentierte der Netflix-Sportchef im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“. „Wir konzentrieren uns darauf, großartige Dramen mit grandiosen Geschichten zu kreieren; dazu gehören aber mittlerweile auch Live-Events.“

Diese Handvoll an Live-Events sollen jedoch lediglich dazu dienen, an den Erfolg anderer Netflix-Formate (wie die erfolgreichen Sport-Dokus) anzuknüpfen. Grundsätzlich wolle man sich nicht in den Kampf um Live-Sport-Rechte einmischen. „Wir sind im Sport-Entertainment-Bereich sehr gut aufgehoben“, so das Knallhart-Fazit.

Fußball live im Netflix-Abo? Das bleibt also weiterhin nur eine Wunschvorstellung.