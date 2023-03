Netflix: Dieses Video zeigt, wieso Henry Cavill bei „The Witcher“ aussteigen musste

Wenn Schauspieler in Serien ausgetauscht werden, ist die Aufregung bekanntlich groß. Schließlich verbindet man das Gesicht der Person automatisch mit der Figur. Am schlimmsten ist es für die Fans, wenn diese Änderung auch noch den Hauptdarsteller betrifft – wie bei der Netflix-Serie „The Witcher“.

Im Oktober 2022 kündigt Netflix an, dass es von der beliebten Fantasy-Serie eine vierte Staffel geben wird. Gleichzeitig wird bekannt, dass Hauptdarsteller Henry Cavill nach Staffel 3 aussteigen wird. Ein Videoclip, der aktuell viral geht, soll nun den Beweis für das drastische Serien-Aus liefern.

Netflix-Crew muss Szene wegen Henry Cavill neu abdrehen

Ab Staffel 4 wird der Hexer Geralt nicht mehr von Henry Cavill, sondern Liam Hemsworth verkörpert. Ein schwerer Verlust für die Fans der Netflix-Serie, die sich keinen anderen Schauspieler für diese Rolle vorstellen können. Nun wollen sie natürlich wissen, wie es zu seinem Ausstieg gekommen ist.

Noch immer hält sich das Gerücht, Henry Cavill habe die Serie verlassen, weil die Handlung zu sehr von der Storyline der Videospiele abweicht, auf der die Netflix-Produktion basiert. Ein Videoausschnitt aus einem Interview des Schauspielers und der Serienschöpferin Lauren Hissrich soll diesen Verdacht bestätigen. Während sie erklärt, warum die Autoren eine Todesszene mit unbeschwerten Comedy-Elementen verbinden wollten, sitzt Cavill nur schweigend und mit verärgerter Miene daneben.

Unter dem Interview-Clip machen die Fans ihrem Ärger erneut Luft. „Sie hätten die Showrunnerin wirklich sofort entlassen müssen“, behauptet einer von ihnen. Ein anderer kommentiert: „Henry war die einzige Person, die eine qualitativ hochwertige ‚Witcher‘-Serie machen wollte.“

In einem Interview mit dem Online-Portal „Polygon“ hat Lauren Hissrich bestätigt, dass Henry Cavill so unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Szene ursprünglich gedreht wurde, gewesen ist, dass er darauf bestanden hat, sie zu ändern. Und tatsächlich ist die Sequenz am Ende so ausgestrahlt worden, wie es sich der Netflix-Star gewünscht hat.

Dass Henry Cavill am „The Witcher“-Set für einige Spannungen gesorgt hat, sei ihm bewusst. Wie der 39-Jährige bereits selbst zugegeben hat, soll er Lauren Hissrich und den Rest des Teams mit seinen ständigen Einwänden ziemlich genervt haben. Der gebürtige Brite ist schließlich als eingefleischter Fan der Videospielreihe bekannt. „Er tut mir so leid“, heißt es deshalb immer wieder von Zuschauern der Netflix-Serie.