Paukenschlag bei Netflix-Hit „Emily in Paris“! Star verlässt Serie für immer

Gerade erst verkündet Netflix, dass die fünfte Staffel von „Emily in Paris“ im Mai gedreht wird, da erreicht die Fans eine traurige Nachricht: Einer der Serien-Lieblinge steigt aus! Die Schauspielerin hat den Entschluss selber gefasst und teilt dies am Mittwoch (23. April) auf ihrem Instagramaccount mit.

Schauspielerin verlässt „Emily in Paris“

Die Rede ist von Schauspielerin Camille Razat. Sie verkörperte seit der ersten Staffel die Rolle der „Camille“, eine gute Freundin der Hauptfigur Emily (gespielt von Lily Collins). Sie verlässt die beliebte Netflix-Serie auf eigenen Wunsche, wie sie in ihrem Statement auf Instagram verkündet.

„Nach einer unglaublichen Reise habe ich die Entscheidung getroffen, Emily in Paris zu verlassen. (…) Diese Figur hat mir viel bedeutet, und ich habe das Gefühl, dass ihre Storyline von Natur aus beendet ist. Es fühlte sich an wie der richtige Moment, um neue Horizonte zu erkunden. (…) Ich verlasse die Show mit nichts als Liebe und Bewunderung für die Besetzung, die Crew und die Fans, die uns auf diesem Weg unterstützt haben“, heißt es.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Fans bedauern den Abgang der französischen Schauspielerin deutlich, wie ein Blick in die Kommentare zeigt. „Camille und Sylvie sind meine Lieblingsfiguren in Emily in Paris und ich liebe Camille mit Gabriel immer. Die Serie zu schauen, wäre ohne Camille nicht dasselbe“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Ich spreche für die Zuschauer und vor allem für die Hingebungsvollen, die die Serie schon viele Male gesehen haben: Ich bin untröstlich, dass wir dich nicht mehr da haben. Camille hat etwas so Schönes und Liebenswertes und ich habe das Gefühl, es kommt direkt von dir. Ich werde das unersetzliche Licht, das du bringst, wirklich vermissen.“