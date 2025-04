Die besten Filme bei Amazon Prime: Diese Top-Auswahl macht den Filmabend zum Heim-Kino-Erlebnis

Du bist bereit für den Filmabend, hast aber keine XXL-Leinwand zu Hause? Macht nichts! Mit den besten Filmen auf Amazon Prime wird selbst ein gemütlicher Couch-Moment zum echten Heim-Kino-Erlebnis. Amazon Prime bietet dir eine riesige Auswahl an Filmen. Wie soll man sich da bloß entscheiden? Willst du nicht gerade Gebühren zahlen, um einen brandneuen Film zu kaufen oder zu leihen, bleibt dir noch die kostenlose Auswahl. Doch welche sind die besten kostenlosen Amazon Prime Filme?

Bei Amazon Prime findest du Filme aus allen möglichen Genres – von herzzerreißenden Dramen bis zum knallharten Horrorfilm. Neben eingekauften Filmen hat Amazon Prime mittlerweile auch starke Eigenproduktionen am Start, die Nutzer bislang kaum auf dem Schirm haben. Klar ist: damit bist du für einen Filmabend gut versorgt. Aus der ganzen Amazon Prime Mediathek erfährst du bei uns, welche die besten Filme sind.

Top 10 beste Filme bei Amazon Prime:

Bei den Top Ten besten Filmen von Amazon Prime haben wir uns für Eigenproduktionen des Streaminganbieters entschieden. Denn das Gute daran: Anders als die eingekauften Filme verschwinden die Amazon Prime Filme nicht, sondern bleiben immer in der Mediathek. Falls du bei deinem Filmabend also mal nicht so weit kommst, kannst du den Film später ganz entspannt weiterschauen. Was wir dir schonmal verraten können: Es lohnt sich! Nicht ohne Grund überzeugte so mancher Amazon Prime Film mit Star-Besetzung und Top-Regisseur bei berühmten Preisverleihungen. Bei unserem Ranking der besten Amazon Prime Filme beziehen wir uns außerdem auf die Wertung von Rotten Tomatoes und IMDB.

Platz 10: Brittany Runs a Marathon (2019)

In dieser Komödie kämpft die New-Yorkerin Brittany mit ihrem Übergewicht. Sie beginnt mit dem Laufsport und setzt sich ein großes Ziel: den New-York-Marathon. Doch auf dem Weg zum Erfolg erleidet sie viele Rückschläge. Mit einer Wertung von 88 Prozent auf Rotten Tomatoes gehört der Film zu den besten bei Amazon Prime.

Platz 9: Hawa (2022)

Die 15-jährige Hawa lebt mit ihrer schwerkranken Großmutter zusammen. Auf der Suche nach einer Ersatzfamilie kommt für sie nur eine Frau als Adoptivmutter infrage: Michelle Obama. Die Emotionalität macht „Hawa“ zu einem der besten Filme bei Amazon Prime.

Platz 8: Die Weite der Nacht (2019)

Der Science-Fiction-Thriller „Die Weite der Nacht“ erzählt die Geschichte einer Kleinstadt in Mexico im Jahr 1958. Merkwürdige Geräusche stören die Funkleitungen, merkwürdige Objekte tauchen am Nachthimmel auf. Was wohl dahinter steckt? Die Rotten Tomatoes Wertung von 92 Prozent spricht für sich.

Platz 7: Dreizehn Leben (2022)

In „Dreizehn Leben“ geht es um eine wahre Geschichte aus dem Jahr 2018. Ein junges Fußballteam macht in Thailand einen Abstecher in eine Höhle – und wird vom Wasser überrascht. Während die Rettungsmission auf Hochtouren läuft, geht dem Team langsam der Sauerstoff aus.

Platz 6: Air – der große Wurf (2023)

„Air“ überzeugt nicht nur durch Regisseur Ben Affleck und Darsteller wie Matt Damon, Jason Bateman und Viola Davis. Die Geschichte um die Kooperation zwischen der Sportmarke Nike und NBA-Weltstar Michael Jordan reißt förmlich in den Bann. Die filmische Revolution der Sportwelt war gleich für zwei Golden Globes nominiert.

Platz 5: Argentinien, 1985 (2022)

In „Argentinien, 1985“ geht es um die wahre Geschichte eines jungen Anwaltsteams, das gegen die Militärdiktatur ihres Landes vorgeht. Unter ständiger Bedrohung versucht das Team, Gerechtigkeit walten zu lassen. Dieser beste Amazon Film räumte nicht nur einen Golden Globe, sondern auch eine Oscar-Nominierung ab.

Platz 4: One Night in Miami (2020)

Die Nacht des 25. Februars 1964 wird für den Schwergewichts-Boxer Cassius zum Welterfolg. Mit seinen Freunden feiert er den Weltmeister-Titel und bespricht seine Verantwortung im Kampf für die Gleichberechtigung aller Afroamerikaner. Mit drei Oscar-Nominierungen gehört „One Night in Miami“ zu den besten Amazon Prime Filmen.

Platz 3: Leg den Kerl um (2019)

In einem kleinen Fischerdorf gerät Mary Beth nach dem Tod ihrer Mutter an einen gefährlichen Mann. Kurzerhand bringt sie ihn um und entsorgt den Leichnam. Als eine weitere Leiche auftaucht, entdeckt Mary Beth die Geheimnisse ihrer Mutter. Die Rotten Tomatoes Wertung von 99 Prozent macht „Leg den Kerl um“ zum dritt-besten Amazon Prime Film.

Platz 2: The Big Sick (2017)

„The Big Sick“ erzählt die wahre Liebesgeschichte des pakistanischen Einwanderers Kumail und der Amerikanerin Emily. Ihre Liebe scheitert an den Fronten der Kulturen. Als Emily dann krank und ins Koma versetzt wird, muss Kumail sich den kulturellen Herausforderungen stellen.

Platz 1: Sound of Metal (2020)

Als der Schlagzeuger Ruben sein Gehör verliert, bricht für ihn eine Welt zusammen. In einer Gehörlosengemeinschaft muss der ehemalige Heroin-Junkie sich an die neuen Umstände seines Lebens gewöhnen. Doch kann er sich wirklich von seinem alten Leben lösen? Die dramatische Geschichte bescherte „Sound of Metal“ zwei Oscars und damit den Titel des besten Amazon Prime Films in unserer Liste.

Die besten Science Fiction-Filme auf Amazon Prime:

Die wenigsten Amazon Originals kommen aus der Sci-Fi-Kategorie. Dafür hat Amazon Prime aber ziemlich viel Auswahl an überzeugenden eingekauften Filmen. Neben wahren Klassikern sind auch ein paar Underdogs mit einer überzeugenden Rotten Tomatoes Wertung dabei. Doch welche sind die besten Science Fiction-Filme auf Amazon Prime?

„Ex Machina“ (92%) – Der junger Programmierer Caleb erhält eine Einladung auf das Anwesen eines Forschers, der mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Caleb soll Test mit der KI Ava durchführen und wird dabei selbst zum Testobjekt.

(92%) – Der junger Programmierer Caleb erhält eine Einladung auf das Anwesen eines Forschers, der mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Caleb soll Test mit der KI Ava durchführen und wird dabei selbst zum Testobjekt. „Inception“ (87%) – Ein Traumwanderer mit der Fähigkeit, Geheimnisse zu stehlen, erhält eine große Aufgabe: Im Spionagedienst soll er jemandem eine Idee einpflanzen.

(87%) – Ein Traumwanderer mit der Fähigkeit, Geheimnisse zu stehlen, erhält eine große Aufgabe: Im Spionagedienst soll er jemandem eine Idee einpflanzen. „Lucy“ (67%) – Nachdem ihr ein Drogenpacket operativ eingesetzt wird, erhält Lucy plötzlich übermenschliche Kräfte. Während sie verfolgt wird, ist ein Neurologe ihre größte Hoffnung auf Heilung.

Weitere Empfehlungen:

„Upgrade“

„Alita: Battle Angel“

„The Tomorrow War“

„Planet der Affen“-Filme

„Elevation“

„Glass“

"Godzilla II: King of the Monsters"

Diese Drama-Filme solltest du auf Amazon Prime schauen:

Dramen werden bei Preisverleihungen fast immer am stärksten gewürdigt – und das nicht ohne Grund. Emotionale Geschichten ergreifen schließlich jeden. Bei Amazon Prime findest du viele gute Filme aus der Kategorie Drama. Die Wertung von Rotten Tomatoes geben wir dir gleich mit.

Für alle Dramen-Fans hat Amazon Prime die besten Filme im Angebot. Foto: IMAGO/Capital Pictures

„Lady Bird“ (99%) – Regisseurin Greta Gerwig zeugt die Facetten des Lebens eines Mädchens, das nichts sehnlicher will, als ihrer Heimatstadt zu entfliehen.

(99%) – Regisseurin Greta Gerwig zeugt die Facetten des Lebens eines Mädchens, das nichts sehnlicher will, als ihrer Heimatstadt zu entfliehen. „Manchester by the Sea“ (96%) – Nach einem Anruf muss Lee Chandler zurück in seine Heimat, das Fischerdorf Manchester – dort wird er mit einer dunklen Vergangenheit konfrontiert.

(96%) – Nach einem Anruf muss Lee Chandler zurück in seine Heimat, das Fischerdorf Manchester – dort wird er mit einer dunklen Vergangenheit konfrontiert. „Whiplash“ (94%) – Ein junger Jazz-Schlagzeuger will in der Musikindustrie ganz nach oben und trifft auf einen Lehrer, der mittels psychischer Gewalt das beste aus ihm herausholen will.

Weitere Empfehlungen:

"Oppenheimer"

"Joker"

„1917“

„Sound of Freedom“

„Silver Linings“

„Challengers“

„Ferrari“

„Shutter Island“

„The Whale“

„Black Swan“

„Beautiful Boy“

„Being The Ricardos“

„The Greatest Showman“

„Back to Black“

„Snowden“

Gute Komödien und Romance-Filme bei Amazon Prime:

Wenn es bei deinem Filmabend nicht gerade knallen soll, hat Amazon Prime für dich einiges parat. Zwar schneiden die meisten Komödien auf Rotten Tomatoes eher schlecht ab – aber auch seichte Unterhaltung kann für große Gefühle sorgen. Die besten Komödien auf Amazon Prime haben wir für dich rausgesucht.

Wer leichte Unterhaltung sucht, sollte sich die besten Filme auf Amazon Prime anschauen. Foto: IMAGO/Everett Collection

„Musica“ (95%) – Der Synästhetiker Rudy liebt die Musik. Doch eigentlich soll er seinen Abschluss in Marketing machen.

(95%) – Der Synästhetiker Rudy liebt die Musik. Doch eigentlich soll er seinen Abschluss in Marketing machen. „Als du mich sahst“ (81%) – Eine 40-jährige Frau startet eine Beziehung zum 24-jähren Leadsänger der angesagtesten Boyband der Welt.

(81%) – Eine 40-jährige Frau startet eine Beziehung zum 24-jähren Leadsänger der angesagtesten Boyband der Welt. „Royal Blue“ (76%) – Alex, Sohn des amerikanischen Präsidenten, und der britische Prinz Henry können einander nicht ausstehen. Als sie an ihre politischen Pflichten erinnert werden, entsteht plötzlich eine viel tiefere Beziehung als erwartet.

Weitere Empfehlungen:

"Crazy, Stupid, Love."

"American Pie"

"Jumanji: The Next Level"

„Asteroid City“

„After Everything“

„Puppy Love“

„Ted“

„Die andere Zoey“

„Love, Rosie“

„The Sun is also a Star“

„Pitch Perfect“

Diese Action- und Fantasy-Filme bei Amazon Prime darfst du dir nicht entgehen lassen:

Du willst keine anspruchsvolle Storyline, sondern einfach nur gute Kämpfe an deinem Filmabend sehen? Dann solltest du unbedingt diese Action- und Fantasy-Filme bei Amazon Prime schauen.

Du suchst nach dem besten Action-Film? Amazon Prime hat ihn. Foto: IMAGO/Landmark Media

„Atomic Blonde“ – Kurz vor den Fall der Berliner Mauer muss eine MI6-Spionin eine Geheimliste aller aktiven Geheimdienstarbeiter in Sicherheit bringen, als ein KGB-Agent ihren Kollegen umbringt.

– Kurz vor den Fall der Berliner Mauer muss eine MI6-Spionin eine Geheimliste aller aktiven Geheimdienstarbeiter in Sicherheit bringen, als ein KGB-Agent ihren Kollegen umbringt. „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ – Eine kleine Gruppe von Soldaten kämpft im zweiten Weltkrieg hinter den feindlichen Linien gegen die Deutschen.

– Eine kleine Gruppe von Soldaten kämpft im zweiten Weltkrieg hinter den feindlichen Linien gegen die Deutschen. „Boss Level“ – Als ein Agent nach seinem Tod in einer Zeitschleife gefangen wird entdeckt er Hinweise auf ein geheimes Projekt.

Weitere Empfehlungen:

„John Wick: Kapitel 4“

„Gladiator“

„Good Time“

"Kandahar"

„Die Unfassbaren“-Filme

„Barry Seal“

„Skyscraper“

„Herr der Ringe“-Filme

„Hobbit“-Filme

Gute Amazon Prime Filme aus den Kategorien Horror, Krimi und Thriller:

Auch mit einem Krimi, Thriller oder Horrorfilm wird dein Filmabend zum Heim-Kino-Erlebnis. Du magst den Schock-Moment? Wir haben für dich eine Auswahl der besten Filme bei Amazon Prime.

Mit den besten Amazon Prime Thriller-Filmen ist Spannung garantiert. Foto: IMAGO/Supplied by LMK

„Talk to Me“ – Nach dem Tod ihrer Mutter nimmt Mia an einer Seance teil, um den Geist der Verstorbenen heraufzubeschwören. Doch dann wird der Körper eines Jungen vom Jenseits übernommen.

– Nach dem Tod ihrer Mutter nimmt Mia an einer Seance teil, um den Geist der Verstorbenen heraufzubeschwören. Doch dann wird der Körper eines Jungen vom Jenseits übernommen. „Saltburn“ – Der Junge Oliver Quick verbringt einen Sommer lang bei der exzentrischen Familie des Aristokraten Felix in Saltburn. Doch seine Absichten sind in Saltburn alles andere als gut.

– Der Junge Oliver Quick verbringt einen Sommer lang bei der exzentrischen Familie des Aristokraten Felix in Saltburn. Doch seine Absichten sind in Saltburn alles andere als gut. „Nightcrawler“ – Ein Kameramann nimmt die Unfälle und Gewalttaten von L.A. auf, doch dabei wird er immer skrupelloser.

Weitere Empfehlungen:

„Gone Girl“

„Blink Twice“

„Mord im Orient Express“

„Dogman“

„The Report“

„Sinister“

„Totally Killer“

Jetzt kennst du die besten Filme bei Amazon Prime.