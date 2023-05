DSDS: Ex-Teilnehmerin feiert Netflix-Hammer – SIE performt plötzlich mit einem Weltstar

Schon so manch ein DSDS-Kandidat hat es nach seiner Teilnahme weit gebracht. Erinnern wir uns an Schlagestar Beatrice Egli oder den ersten Gewinner Alexander Klaws, beide sind heutzutage in ihrer Branche erfolgreich. Doch was diese ehemalige Teilnehmerin nun geschafft hat, ist so gut wie einmalig.

Alicia Awa nahm 2019 bei DSDS teil und belegte letztendlich den vierten Platz der beliebten RTL-Show. In der Zeit nach der Sendung arbeitete die 25-Jährige stets weiter an ihrer Gesangskarriere und veröffentlichte eine Single nach der anderen. Doch nun bekam die Frau aus Castrop-Rauxel ein einmaliges Jobangebot an der Seite eines Weltstars.

DSDS-Star Alicia Awa an der Seite von Alicia Keys

Das muss man erstmal schaffen: Alicia Awa stand für ein Musikvideo neben Weltstar Alicia Keys vor der Kamera. Gemeinsam drehten die Frauen nämlich für einen Ableger der Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton“. Denn die amerikanische Sängerin performet ihren Song „If I Ain’t Got You“ in einer Orchester-Version für die Serie „Queen Charlotte“.

Mit als einzige Deutsche dabei: DSDS-Star Alicia Awa. Sie wurde von ihrem Idol eingeladen, Teil des von ihr gegründeten „Global Orchestra“ zu sein, der aus 74 „Women of color“ besteht und Teil des Musikvideos ist. Für die 25-Jährige eine riesige Ehre, wie sie mit ihren Fans auf Instagram teilt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alicia Awa schlüpft ihr die Rolle einer Lady

Normalerweise ist die Sängerin andere Outfits gewöhnt. Doch für den Dreh des Musikvideos schlüpft Alicia Awa in das Kostüm einer Lady aus dem Jahr 1814. Denn in dem Zeitraum spielt die Serie „Queen Charlotte“. Pompöse Kleider, elegante Hüte und ein auffälliges Make-up sind da an der Tagesordnung.

MehrNews:

Zum Abschluss dieser einzigartigen Erfahrung veröffentlicht der DSDS-Star noch einige Eindrücke auf Instagram. Dabei darf ein Foto mit Alicias großem Idol Alicia Keys natürlich nicht fehlen. Ihre Fans sind stolz auf die 25-Jährige und feiern sie für diesen Erfolg.