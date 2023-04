Mark Forster: Fans besorgt – „Fühle mich irgendwie anders“

Was war nur mit Mark Forster los? Lange Zeit war es still um den „The Voice“-Kollegen von Lena Meyer-Landrut geworden. Während Lena jeden Freitag bei „The Voice Kids“ zu sehen ist, schien Mark Forster wie von der Bildfläche verschwunden. Klar, dass sich die ersten Fans da schon Sorgen machten.

Doch nun ist der Sänger wieder da. Nachdem sich Mark Forster zuletzt schon zu seinem Konzert auf dem Betzenberg geäußert hatte, welches am 24. Juni 2023 stattfinden soll, wird der „Au Revoir“-Sänger jetzt noch etwas privater.

Mark Forster meldet sich bei seinen Fans zurück

So wurde er in einer Instagram-Fragerunde gefragt, warum es denn so still in den vergangenen Monaten um ihn geworden war. Marks Antwort: „Ich will/wollte das gerne so. Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt bisschen esoterisch, I know. Es geht mir richtig gut und ich arbeite im Stillen. Freue mich sehr, euch bald alles zu zeigen.“

+++ Lena Meyer-Landrut zeigt ihr Glück in aller Öffentlichkeit +++

Er sei gerade nicht in Deutschland, so Mark Forster weiter. Wo genau er sei, wolle er aber nicht verraten. Das Konzert auf dem Betzenberg sei aber nicht in Gefahr, wird der 40-jährige Mann aus Kaiserslautern deutlich. „Das Konzert auf dem Betze findet hundertprozentig statt. Wir bereiten es gerade auf Hochtouren vor. Das wird der Abend des Lebens“, so Forster.

Mark Forster spricht über kommende Konzerte

Vorher gebe es sogar noch zwei Probeshows in Steinbach, so der Sänger weiter. Er freue sich aber auch schon auf die Arena-Tour, die 2024 anstehe. „New beginnings…“, also „ein neuer Anfang“, schreibt Forster kryptisch. Was er damit meint, verriet er allerdings nicht.

Mehr Nachrichten:

Seine Tour führt Mark Forster im Frühjahr 2024 unter anderem nach Bremen, München, Berlin, Hannover, Köln, Braunschweig, Düsseldorf und Erfurt. Die Konzerte finden zwischen dem 26. März 2024 und dem 25. Mai 2024 statt. Ob sich Mark Forster dann auch mal ohne sein Markenzeichen – die Cap – zeigt? Hier gibt es ein Bild des Sängers ohne Mütze.