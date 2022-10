Mark Forster zeigt sich ohne Kappe – Fans trauen ihren Augen nicht: „Hätte dich niemals erkannt“

Auf diesen Moment haben seine Fans jahrelang warten müssen: Mark Forster zeigt sich endlich ohne sein Markenzeichen. Erstmals veröffentlicht der Musiker selbst Aufnahmen von sich ohne Kappe.

So haben ihn seine Fans noch nie gesehen. Einige von ihnen hätten Mark Forster ohne seine Kopfbedeckung nicht einmal wiedererkannt.

Mark Forster offenbart Fans nie veröffentlichte Aufnahmen

Anlässlich seiner neuen Single „Memories & Stories“ begibt sich der Popstar auf eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Im dazugehörigen Musikvideo werden zahlreiche private Aufnahmen von Mark eingeblendet, die die Öffentlichkeit bis dato noch nie zuvor gesehen hat.

Während Teenager heutzutage alles Mögliche mit ihren Smartphones festhalten und mir nichts, dir nichts in den sozialen Medien verbreiten können, hat man in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren noch zu Camcordern zurückgegriffen. Die Videos, die Mark Forster teilweise selbst in seiner Jugend aufgenommen hat, zeigen ihn nun erstmals ohne seine berühmte schwarze Cap.

Das Video beginnt mit Clips aus seiner Kindheit, in denen der kleine Mark sogar ohne Brille zu sehen ist. Lediglich an seinen Augen ist der heutige TV-Star zu erkennen. Im Laufe der zweieinhalb Minuten begleiten die Zuschauer Mark durch die Pubertät. Passend dazu singt er: „Ich schrei rum und ich spuck in die Luft. Alles, was ich will ist ’n Kuss. Noch ’n Schluck und die Flasche geht rum.“

Fans erkennen Mark Forster nicht mehr wieder

Der Anblick des jungen Mark Forsters lässt seine Fans völlig ausflippen. „Ich hätte dich niemals erkannt als junger Typ“, kommentiert einer von ihnen entgeistert. Ein anderer staunt: „Wer ist das denn? Mark Forster in jungen Jahren ohne Cappy? Interessant!“

Dass sich der Sänger so privat zeigt, ist für seine Anhänger ein riesiges Geschenk. „Mark in jungen Jahren. Wie toll, dass mal zu sehen. Mega und auch noch ohne Cap“, freut sich eine Frau bei Instagram. Eine andere stellt wiederum überrascht fest: „Ohne Bart hätte ich dich nie erkannt!“

Und auch wenn es die Fans brennend interessiert: Wie Mark heute ohne Kappe aussieht, behält er weiterhin für sich. Schließlich lässt es sich so am besten im Alltag untertauchen.