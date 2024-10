Mark Forster: Nach TV-Auftritt – schlechte Nachrichten für Vox

Jetzt gibt’s was auf die Ohren! Vox hat sich mit „The Piano“ wohl etwas zu viel versprochen. Mit Mark Forster und Igor Levit an den Tasten sollte die Show eigentlich ein Hit werden. Doch nach einem vielversprechenden Start bricht die Zuschauerzahl ein wie ein schief gespielter Akkord.

In der fünften Folge am Dienstagabend (22. Oktober) saßen laut dem Branchenmagazin „DWDL“ nur noch 570.000 Menschen vor den Bildschirmen – ein herber Verlust von 300.000 Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche. Der Marktanteil in der begehrten Zielgruppe stürzte auf 4,9 Prozent ab. Das Finale nächste Woche muss jetzt das Ruder rumreißen!

Mark Forster: Vox-Show spielt die falschen Töne

Währenddessen jubelt RTLzwei: „Armes Deutschland – Deine Kinder“ lief wie geschmiert. Die Gesamtreichweite lag bei 540.000. Die Sozialdoku erklomm mit 6,8 Prozent Marktanteil die Quotenleiter. RTL kann ebenfalls aufatmen: Das „Sommerhaus“ knackte erstmals seit Wochen wieder die 10-Prozent-Marke und lockte 1,31 Millionen Zuschauer an. Ein Comeback auf ganzer Linie!

Schlechte Noten gibt es hingegen für ProSieben: Zwar interessierten sich 520.000 Zuschauer zur besten Sendezeit für die Talkshow-Vergangenheit in „Die Talkshow-Doku“, doch „Late Night Berlin“ fiel mit mageren 3,6 Prozent tief in den Quotenkeller. Jetzt bleibt abzuwarten, ob „The Piano“ im Finale noch ein furioses Comeback gelingt oder ob die Zuschauer endgültig den Stecker ziehen.

Ob die vorerst letzte Ausgabe von „The Piano“ mit Mark Forster & Co. an alte Erfolge anknüpfen kann? Vox zeigt das Finale am Dienstagabend (29. Oktober) um 20.15 Uhr.