Mark Forster: Fast hätte er seine neue Show abgesagt – „Entweder mit ihm oder nicht“

Er ist einer der bekanntesten Popstars des Landes und verzauberte seine Fans mit Hits wie „Au revoir“ und „Chöre“. Mark Forster machte außerdem als Teilnehmer der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ und als Coach bei „The Voice of Germany“ eine gute Figur.

Nun stellt sich Mark Forster einer neuen Herausforderung und erklärt sich zum Schirmherren einer neuen Sendung auf Vox. „The Piano“ heißt sein neues Baby – und in einem Interview plaudert er nun aus dem Nähkästchen.

Mark Forster: Er hätte beinahe abgesagt

Gemeinsam mit dem Star-Pianisten Igor Levit sucht Mark Forster in seiner neuen Show „The Piano“ nach begabten Pianisten, deren Geschichten er den Zuschauern erzählen kann. In einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL gestand er nun jedoch, dass er seine Teilnahme an der Show beinahe abgesagt hätte.

Der Sänger berichtet: „Ich war zunächst kurz davor, abzusagen, weil mir klar war, dass der Counterpart eine besondere Person sein muss. Und mir fiel nur einer ein, der dafür in Deutschland infrage kommt – nämlich Igor Levit. Ich habe also gesagt: Entweder mit ihm oder nicht. Glücklicherweise war er genauso begeistert von der Show wie ich.“ In der Sendung könne das Duo voll und ganz authentisch sein und müsse keine Rolle einnehmen.

Das Konzept der Sendung ist originell. In einem Bahnhof steht ein Klavier, an dem vorbeilaufende Menschen spielen dürfen. Mark Forster und Igor Levit beobachten das ganze und suchen sich begabte Spieler aus, deren Geschichte sie nach und nach aufdecken. Igor Levit berichtet: „Das Format lebt von den Menschen und der Musik.“ Von einer 90-jährigen Frau bis hin zu einem zehnjährigen Jungen ist alles dabei.

Am Ende der Aufzeichnung dürfen ausgewählte Teilnehmer an einem großen Abschlusskonzert in der Historischen Stadthalle in Wuppertal teilnehmen. Mark Forster hat keine Zweifel: „Sicher, wir haben nicht die großen Weltstars. Aber da saßen plötzlich viele magische Leute, die sich gegenseitig gepusht haben und über sich hinausgewachsen sind. Wir haben einige Fernsehmacher gesehen, die sich verwundert die Augen gerieben haben. Diese Sendung ist ein besonderer kleiner Schatz und das Abschlusskonzert hat genau das abgefeiert.“

Die Teilnahme an einer zweiter Staffel können sich Mark Forster und Igor Levit sehr gut vorstellen. Nun bleibt erst mal abzuwarten, wie die neue Show bei den Zuschauern ankommen wird. Bei RTL+ kann „The Piano“ bereits gestreamt werden, ausgestrahlt wird die neue Sendung ab dem 24. September bei Vox.