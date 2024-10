Mark Forster: Kurz nach „The Piano“ erreicht ihn die Nachricht

Bei Vox gab es am Dienstagabend (1. Oktober) ordentlich was auf die Ohren. In der neuen Sendung „The Piano“ suchen Musiker Mark Forster und der international renommierte Pianist Igor Levit wieder nach neuen Talenten am Klavier.

Nun gibt es in der deutschen TV-Landschaft bereits unzählige Musik-Sendungen. Kann man mit dem neuen Vox-Format da überhaupt noch bei den Zuschauern punkten? Ein Blick in die Quoten gibt die Antwort.

DAS ist die neue Show mit Mark Forster

Worum geht es eigentlich genau in der neuen Sendung mit Mark Forster? „Im Spotlight der Sendung stehen unentdeckte Talente aus ganz Deutschland, die eins eint: Ihre besondere Geschichte zum beliebtesten Instrument der Deutschen: dem Klavier. In sechs Folgen zeigen die Pianist:innen ihr Können im öffentlichen Raum“, so Vox.

+++ Mark Forster mit deutlichen Worten zu seiner neuen TV-Show – „Absolute Horrorvorstellung“ +++

Weiter heißt es: „Was sie nicht ahnen: Niemand Geringeres, als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker Mark Forster und der international renommierte Pianist Igor Levit, schauen ihnen heimlich an einem versteckten Ort zu und kommentieren alle Performances der Pianist:innen“, schreibt Vox. Das Konzept scheint bei den Zuschauern sehr gut anzukommen, wie das Branchenmagazin DWDL nun berichtet.

Mark Forster hat Grund zur Freude

Am Dienstagabend (1. Oktober) lief bei Vox die zweite Folge von „The Piano“. Beim Auftakt der Staffel konnte Vox starke 940.000 Zuschauer vor die TV-Bildschirme locken. Und daran knüpfte man an: Die zweite Ausgabe verzeichnet 920.000 Zuschauer! Das entspricht einem Marktanteil von 7,2 Prozent. So kann es doch für Mark Forster und sein Team weitergehen.

Vox zeigt die neuen Folgen von „The Piano“ mit Mark Forster aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei RTL+.