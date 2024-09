Mark Forster mit deutlichen Worten zu seiner neuen TV-Show – „Absolute Horrorvorstellung“

Das gab es im TV so noch nie! VOX startet mit „The Piano” ein neues Musikkonzept, bei dem Ausnahmetalente nicht extra kilometerweit anreisen müssen, um vor einer Jury ihr Können vorzutragen, sondern durch Zufall mitten in der Sendung sind.

Und hier kommt Mark Forster ins Spiel. Der Sänger und TV-Erfahrene begibt sich zusammen mit Igor Levit an allen möglichen deutschen Hauptbahnhöfen auf die Suche nach talentierten Pianisten, die so eine Chance haben, bekannt zu werden.

Die Vorstellung jedoch, selbst an solch einer Stätte zu musizieren, bereitet Mark Forster Unbehagen, wie er jetzt in einem Interview verrät.

Mark Forster findet deutliche Worte

Und darum geht es genau in der VOX-Show „The Piano“, die am Dienstag (24.09.) startet:

Die Macher der Show stellen an belebten Hauptbahnhöfen einen schwarzen Flügel auf. Unbekannte Pianisten können dort für die Passanten spielen. Doch sie ahnen nicht, dass Mark Forster und Igor Levit sie in einem nahegelegenen Raum ganz genau unter die musikalische Lupe nehmen. Nach jeder Episode wählt das TV-Duo ein Talent, das es beim Abschlusskonzert in der Stadthalle in Wuppertal begleiten darf.

An einem Bahnhof vor den Augen zahlreicher fremder Menschen zu spielen, käme für Sänger Mark aber selbst nicht infrage – im Gegensatz zu seinem Kollegen Igor Levit. Gegenüber dem Branchendienst „DWDL“ verrät er:

„Für mich wäre das eine absolute Horrorvorstellung. Irgendetwas vorzutragen mit dem Wissen, dass die Leute nicht für mich gekommen sind, ist für mich sehr viel schwieriger als für Igor. Aber ich habe den Eindruck, dass das für viele, die mitgemacht haben, gar keine große Rolle gespielt hat. Für viele war das Spielen am Klavier wie ein Startpunkt oder ein Finale einer ganz persönlichen Reise.“

„The Piano“ läuft ab dem 24. September jeweils dienstags um 20.15 Uhr bei VOX.