Die Nachricht erreicht Stefan Mross kurz nach „Immer wieder sonntags“: „Kein Wunder“

Hitzeschlacht im Europapark Rust: Es dauerte nur wenige Sekunden, da war das schneeweiße Hemd, das Stefan Mross am Sonntag (22. Juni 2025) für seinen Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ ausgesucht hatte, durchgeschwitzt. Wenig überraschend: Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, dazu etliche Scheinwerfer, die die Lufttemperatur noch einmal merklich in die Höhe trieben.

Ja, es gab am Sonntag sicherlich entspanntere Beschäftigungen, als die, der Stefan Mross nachging. Doch wie heißt es so schön: Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und das sollte an diesem Sonntag durchaus erfreulich sein, wie der „Immer wieder sonntags“-Moderator am Montagmittag (23. Juni 2025) bekanntgab.

„Sensationelle Quote dank eurer Treue“, schrieb Mross bei Instagram, und schickte direkt noch den Hashtag „Unendlich dankbar“ hinterher. 1,22 Millionen Menschen hatten um kurz nach zehn Uhr eingeschaltet, wie aus den Zahlen der ARD zu vernehmen war. Ein Marktanteil von bärenstarken 17,4 Prozent. Damit war Mross ähnlich gut wie Andrea Kiewel und der ZDF-„Fernsehgarten“.

1,706 Millionen Menschen wollten um zwölf Uhr Kiwis Heimkehr an den Lerchenberg samt Liebesüberraschung sehen. Ein Marktanteil von 19,1 Prozent.

Fans freuen sich schon auf den kommenden Sonntag

Verständlich also, dass Stefan Mross von seinen Fans ordentlich Lob einheimsen durfte. „Das ist ja auch kein Wunder, so gut wie du die Sendung machst. Als Schlager-Fan immer ein tolles Erlebnis“, schreibt beispielsweise ein Follower bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „So cool.“ Und ein Dritter freut sich bereits auf den kommenden Sonntag.

Da dürfen sich die Fans dann auf Gäste wie Andy Borg, Sigrid & Marina, Jonathan Zelter, Nicole, Sarah Zucker, Mike Leon Grosch, Neonlicht, Die Fetzig’n aus dem Zillertal, Joey Heindle oder Jenice freuen. Los geht es wie gewohnt um kurz nach zehn Uhr in der ARD.