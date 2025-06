Tim Mälzer zieht deutliches Fazit nach „Kitchen Impossible“- es geht um die Jubiläumsstaffel

Nach zehn Jahren voller Herausforderungen, Tränen, Triumphe und unvergesslicher kulinarischer Duelle ist bei „Kitchen Impossible“ eine Ära zu Ende gegangen. Am Sonntag (22. Juni) lief das große Finale der Jubiläumsstaffel – und für Fans wie Beteiligte war klar: Das war mehr als nur eine Kochshow.

Nun meldet sich Tim Mälzer persönlich zu Wort. In einem emotionalen Statement auf Instagram zieht er Bilanz – und bedankt sich bei denen, die „Kitchen Impossible“ zu dem gemacht haben, was es heute ist. Doch was sagt der TV-Koch zum Ende des Erfolgsformats genau?

Vox-Star Tim Mälzer meldet sich zu Wort

Auf Instagram findet Vox-Star Tim Mälzer ein paar abschließende Worte: „Danke! Die ‚Kitchen Impossible‘-Jubiläumsstaffel hatte ihr grandioses Finale am Sonntag. Mein besonderer Dank gilt dem grandiosen ‚Kitchen Impossible‘-Team, das mit allergrößter Liebe zum Detail über zehn Jahre ein Juwel in der deutschen TV-Landschaft geschliffen hat, das seinesgleichen sucht. Danke! Ebenso großer Dank Vox für den zehnjährigen Prime Time Spot am Sonntagabend.“

Und weiter: „Danke an alle Restaurants, Köchinnen und Köche. Ob als Protagonisten oder Teilnehmer: Durch eure Hingabe und Leidenschaft wird ‚Kitchen Impossible‘ von Millionen Menschen gesehen und geliebt. Danke! Und zu guter Letzt: Thank you for watching! [dt.: Danke fürs Zusehen] Danke euch allen für 10 Jahre zuschauen und die immer riesengroße Begeisterung für ‚Kitchen Impossible‘. TV-Team der Welt und macht die beste TV Sendung der Welt. Danke!“

„Kitchen Impossible“-Fans hellauf begeistert

Die Fans betrachten das Staffelfinale mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Sie loben die Jubiläumsstaffel in den höchsten Tönen. Daher sind sie umso trauriger über das Ende und zugleich voller Vorfreude auf hoffentlich noch viele weitere Folgen von „Kitchen Impossible“:

„Die beste Sendung aller Zeiten! Es war mir jeden Sonntagabend ein Fest.“

„Chapeau, 10 Jahre Spannung, Niveau und Highlights im Deutschen Fernsehen hochzuhalten!“

„Ich liebe die Sendung. Perfekte Unterhaltung.“

„Zehn Michelin-Sterne für Kitchen Impossible. Liebs!“

„Es hat so viel Spaß gemacht diese Staffel zu schauen! Ich hoffe sehr, es kommen noch 10 weitere! Mindestens!“

In den vergangenen Wochen war die Primetime, um 20.15 Uhr, für wahre „Kitchen Impossible“-Fans gesichert. Mit dem Staffel-Ende entsteht nun also vorerst eine Lücke im Abendprogramm. Aber wie heißt es so schön? Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.