„The Voice of Germany“: Yvonne Catterfeld bekommt „Geschenk“ – das passt ihr gar nicht

Am Freitag (29. November) zur Primetime um 20.15 Uhr war es endlich so weit. Viele Musikliebhaber versammelten sich wieder im Kreise ihrer Liebsten vor den TV-Bildschirmen und verfolgten gespannt das Halbfinale der 14. Staffel der Sat 1-Castingshow „The Voice of Germany.“

Alle vier Coaches und ihre zwölf Schützlinge hatten dabei nur ein Ziel vor Augen: Den Einzug ins Finale am 6. Dezember. Dafür wollten sie ihr ganzes Herzblut investieren: Mit überzeugenden und emotionalen Performances die Menge der Zuschauer zum Beben bringen.

„The Voice of Germany“: Welche Coaches hatten die besten Karten?

Besonders optimistisch und selbstsicher konnten im Vorfeld die Gesangscoaches Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) sein. So brachten sie je vier Talente ihres Teams ins Halbfinale, wohingegen die Kontrahenten Mark Forster (41) und Tim Kamrad (27) nur je zwei ihrer Teammitglieder beim Showdown bestaunen durften.

+++ Auch interessant: „The Voice of Germany: ER wettert gegen Kandidat – „Bis gerade fand ich dich ziemlich cool +++

Wenn es nach den Geschmäckern der Instagram Follower ging, stand ein Finalist schon fest. Es handelte sich dabei um den Fürther Medienmanagement-Studenten Sebastian Zappel (25), der zum Team Yvonne zählt. Er konnte mit seiner gefühlvollen Stimme bei vielen Balladen überzeugen und sorgte nicht nur einmal für Gänsehaut. Doch wie stand es um seine Nerven, wenn es hart auf hart kam? Schaffte er es weiterhin Spitzenperformances abzuliefern?

„The Voice of Germany“: Sänger und Performances werden zur Nebensache

Doch dann geriet der Gesang plötzlich in den Hintergrund. Vor dem zweiten Auftritt von Kandidat Gian Carlos Navea (24) geschah es! Die eigentliche Show und die Fragen rund um die Leistungen der Kontrahenten wurden zur Nebensache.

Yvonne Catterfeld bekam von Moderator Thore Schölermann ein grünes XXL-Paket überreicht. Aufgrund der Fülle des Lamettas im Karton erkannte die erfahrene Sängerin nicht sofort, dass sich im Karton noch eine weitere kleine Geschenkbox befand.

+++ Ebenfalls unterhaltsam: Mark Forster: Kurz vor „The Voice of Germany“-Finale herrscht bittere Gewissheit +++

Der Sat.1-Moderator zeigte daraufhin kein Verständnis. Er wies sie vehement darauf hin, nicht das ganze Lametta auszuräumen. Der Moderator begann sie zu hetzen und wurde dabei lauter. In einem Oberbefehlshaber-Ton zeigte er ihr mit dem Finger, wo ihr Geschenk im Karton verstaut ist. Außerdem forderte er sie auf, einen Zahn zuzulegen und es bloß nicht komplett auszupacken.

War er in Eile? Musste das richtige Timing der Werbepause erreicht werden? Es blieb für die Zuschauer ein Rätsel. Ersichtlich war jedenfalls, dass dieses Kommando der deutschen Popqueen offensichtlich gar nicht geschmeckt hat. So verzog sie postwendend ihr Gesicht und von ihrem vorherigen Strahlen war nicht mehr viel übrig.

Hier haben wir weitere interessante News für dich zusammengestellt:

Diese Szene sowie alle anderen Highlights der Gesangstalente sind im Anschluss an die Sendung noch weiterhin in der Joyn-Mediathek für heißgeliebte Fans abrufbar.