„The Voice of Germany: ER wettert gegen Kandidat – „Bis gerade fand ich dich ziemlich cool“

Am 26. September startete die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ bei Sat.1. Nach den Blind-Auditions und den Battles flimmern aktuell die Teamfights über die Bildschirme. Die Kandidaten messen sich nicht mehr innerhalb ihres Teams, sondern treten in einem direkten Duell gegen ein anderes Team an. Wer kann sich einen der heißbegehrten Hot Seats sichern?

Neben den Kandidaten werden auch die „The Voice auf Germany“-Juroren immer mehr zu Rivalen. Statt lockeren Sprüchen fallen im Studio nunmehr harte Kampfansagen. Die Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Kamrad und Samu Haber haben alle nur eines im Sinn: Gewinnen! Die letzte Runde der Teamfights nimmt jedoch noch einige unerwartete Wendungen.

„The Voice of Germany“: Jeder gegen Jeden!

In den dritten Teamfights von „The Voice of Germany“ am Freitagabend (22. November) kämpfen die Talente um die letzten Plätze für die Live-Shows. Zuerst nehmen die Französin Loulia Esteves aus Team Samu, Rocker Marco Schumertl aus Team Mark, die 19-Jährige Ares aus Team Kamrad und der 25-Jährige Sebastian Zappel aus Team Yvonne auf den vier Hot Seats platz.

+++ ,,The Voice of Germany“: Coach macht klare Ansage – ,,Es wird schmutzig“ +++

Coach Samu Haber tritt mit seinem nächsten Talent Corinna Feil und dem Song „Nobody’s Perfect“ gegen Team Kamrad an – mit Erfolg. Die Freude währt allerdings nicht lange, da Tim Schaefer aus Team Mark sie direkt zum Duell herausfordert. „Weil es unterschiedlicher nicht sein könnte“, begründet Mark seine Entscheidung im Studio. Tim hat sich für seinen Auftritt etwas ganz Besonderes ausgedacht.

„The Voice of Germany“: Mark Forster wird zum Objekt der Begierde

Während seines Auftritts zu „Küssen kann man nicht alleine“ von Max Raabe schmachtet der 25-Jährige ein Foto seines „The Voice of Germany“-Coaches Mark Forster an. Nach seiner Performance gibt es von Mark einen Schmatzer auf die Wange. Moderator Thore Schölermann sagt entsetzt: „Das ist dein Objekt der Begierde? Also bis gerade fand ich dich ziemlich cool.“ Trotz der überzeugenden Performance darf Corinna auf dem Hot Seat bleiben.

Mark setzt auf seine Geheimwaffe Steffani Seven mit „The Best“ von Tina Turner und verbannt Corinna damit von ihrem Platz. Als letztes Talent schickt Yvonne Gabriela Kyeremateng mit einem Whitney-Houston-Song ins Rennen. Die Kandidatin ist sich sicher: „Whitney gewinnt immer!“ Sie behält recht und schickt Steffani nach Hause. „So ist sie, die Catterfeld. Wenn sie zuhaut, dann dolle. Und meistens bin ich dann platt“, stellt Mark Forster fest. So wie auch Kamrad geht er in dieser letzten Runde der Teamfights leer aus, während Yvonne und Samu mit je vier Talenten ins Halbfinale einziehen.

Sat.1 zeigt die letzte Runde der Teamfights von „The Voice of Germany“ am 22. November ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Bereits eine Woche vor der Ausstrahlung ist die Folge bei Joyn abrufbar.