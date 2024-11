,,The Voice of Germany“: Coach macht klare Ansage – ,,Es wird schmutzig“

Seit dem 26. September 2024 läuft die 14. Staffel von ,,The Voice of Germany“ bei Sat 1. Dabei glänzt sie wie auch schon in den vorherigen Jahren durch unverwechselbare Talente und abwechslungsreiche Gesangschallenges. Kennzeichnend für diese Staffel ist die extreme Vielfalt der Gesangstypen, die für viele Gänsehautmomente und rührende Tränen gesorgt hat.

Die Zeit bis zum Finale rast immer schneller und aus den einstigen Freunden sind nun Konkurrenten geworden. Jeder Coach rund um Samu Haber, Kamrad, Mark Forster und Yvonne Catterfeld möchte mit seinem oder ihrem Kandidaten den Titel holen.

In der zweiten Runde der Teamfights am Freitagabend (15. November) wollen sich die Sänger die vier möglichen Halbfinaltickets sichern. Diese werden immer rarer. So sind nur noch insgesamt acht Stück zu ergattern! Die Coaches fiebern den Auftritten ihrer jeweiligen Schützlinge entgegen und können sich nicht mehr auf ihren Plätzen halten.

,,The Voice of Germany“: Halbfinale zum Greifen nah

,,Es wird schmutzig. Jetzt startet der Krieg!“, gibt sich der finnische Gesangscoach Samu Haber kämpferisch. Coach Yvonne Catterfeld rührt die Situation sogar zu Tränen. Die Emotionen vor dem großen Showdown sind für jeden ,,The Voice of Germany“-Fan hautnah spürbar.

Eine Teilnehmerin an den Teamfights überragt dabei schon während der gesamten Staffel: Kathrin German (16) aus dem Team vom Sänger und Songwriter Mark Forster.

Wenn man die Augen schließt und nur ihrer gefühlvollen Stimme zuhört, würde man ein Detail niemals glauben. Sie ist erst sechszehn Jahre alt und damit die jüngste Kandidatin der Staffel. Darüber hinaus hat sie auch schon durch eine Teilnahme vor vier Jahren bei ,,The Voice of Germany Kids“ Erfahrung auf der Showbühne sammeln können und kennt das Konzept bestens.

Das Kuriose dabei: Damals kam sie über die Battles nicht hinaus. Bei den jetzigen Blind-Auditions war sich Yvonne Catterfeld sicher, dass sie lange Teil der Staffel sein würde. Und sie behielt Recht!

,,The Voice of Germany“: Battle der jungen Powerstimmen

Ihr Coach Mark Forster hat nur eines vor Augen: Kathrin muss ins Halbfinale. Dabei entscheidet er sich als Kontrahentin für ein gemeinsames Gesangsbattle für die jüngste Kandidatin im Team von Yvonne Catterfeld, Verena de la Caridad Voigt Linares (17). Catterfeld ist danach geschockt: ,,Mark! Du kannst nicht dein stärkstes Talent gegen mein stärkstes Talent setzen!“

Wer wird das Gesangsbattle für sich entscheiden? Jetzt geht es um alles. Bei beiden Teenagerinnen und ihren Coaches beginnt das Nervenzittern.

Kathrin zieht mit dem Whitney Houston-Klassiker ,,I have nothing“ ins Rennen, den sie über alles liebt. Welches der beiden Gesangswunder wird ,,The Voice of Germany“ erhalten bleiben? Und welche anderen Sänger schaffen den Sprung ins Halbfinale? Eins kann man schon einmal verraten: Es wird hoch emotional und spannend wie schon lange nicht mehr!

Die komplette zweite Runde der Teamfights läuft am Freitagabend um 20:15 bei Sat.1. Und auch ,,The Voice of Germany“-Fans, die den Termin verpassen, müssen nicht enttäuscht sein! So können sie die komplette Folge bequem auf Joyn streamen.