Tränen bei „The Voice of Germany“: „Das ist ja wie Weihnachten“

In der aktuellen 14. Staffel von „The Voice of Germany“ konnten die Zuschauer zuletzt einen wahren Gänsehaut-Moment miterleben. Vergangenen Freitag (01. November 2024) wurde die vierte und somit letzte Runde der Battles in SAT.1 ausgestrahlt. Dabei blieb vor allem ein Battle besonders in Erinnerung: Jenny Hohlbauch und Tim Schäfer rührten nicht nur Coach Mark Forster, sondern auch viele Zuschauer Zuhause vor den Bildschirmen zu Tränen.

Mit ihrem Auftritt zu „Grüne Augen lügen nicht“ von Jeremias singen sich Jenny und ihr Battle-Partner Tim in die Herzen des „The Voice of Germany“-Publikums und sorgen damit für Glückstränen. Auch Mark Forster reagiert sichtlich emotional auf die Performance der Beiden. Gerade mit der 20-jährigen Jenny aus der Nähe von Stuttgart scheint sich der Sänger auf Anhieb gut zu verstehen. Bereits in den Blind-Auditions konnte sie Mark Forster mit ihrer Version von Udo Jürgens‘ Klassiker „Immer wieder geht die Sonne auf“ überzeugen.

„Amor Forster“ lässt Herzen bei „The Voice of Germany“ höher schlagen

Mark Forster bildet ein Battle aus Jenny und Tim, damit diese sich so auch privat besser kennenlernen können. Ihr Coach bemerkt schnell, dass die beiden Sänger auch abseits der „The Voice of Germany“-Bühne gut harmonieren würden. Um bei diesem „Perfect Match“ etwas nachzuhelfen, spielt Mark Forster höchstpersönlich Amor und gibt ihnen die romantische Liebesballade „Grüne Augen lügen nicht“ von Jeremias für ihren gemeinsamen Auftritt in den Battles.

„Wenn man so ein Gefühl hat bei zwei Menschen, kann man ja versuchen zu helfen, das richtige Setting zu schaffen“, sagt Mark Forster. Er wünscht sich von den Beiden vorab, dass sie die Botschaft des Songs transportieren und es schaffen eine gefühlvolle Atmosphäre im Studio und auch darüber hinaus zu kreieren. Dies scheint auch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen begeistert zu haben. Unter einem Instagram-Reel zum Auftritt von Jenny und Tim schreibt ein Instagram-Nutzer „Hier passte der Titel einfach perfekt auf die beiden. Das war das pure Gefühl, wirklich wundervoll!“. Ein anderer schreibt „Die passen so gut zusammen“ und schließt sich damit Mark Forster an.

Auch Jury-Kollege Kamrad ist begeistert vom Auftritt. „Eure Entwicklung zu sehen war wirklich krass jetzt auf dieser Bühne“ betont er. Auch die anderen beiden Coaches Yvonne Catterfeld und Samu Haber können sich dem nur anschließen. Vor allem Stuttgarterin Jenny überzeugt mit ihrer vielfältigen Stimme. Am Ende vergibt Mark seine letzten beiden Teamfight-Plätze an Tim und Jenny. Die Teamfights könnt ihr ab Freitag, 08.11., um 20.15 Uhr bei SAT.1 sehen.