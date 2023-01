Mark Forster ohne Kappe? Warum sein Markenzeichen bald der Vergangenheit angehören soll

Für den Rapper Cro ist es eine Maske, für Musiklegende Udo Lindenberg sind es Sonnenbrille und ein Hut: Ohne ihre kultigen Accessoires betreten sie niemals die Bühne. Popstar Mark Forster bekommt man wiederum nie ohne seine Kappe zu sehen. Der Grund ist offensichtlich. Mit ihren Markenzeichen wahren die Musiker ihre Privatsphäre. Ohne die Maske, Brille oder Mütze werden sie nicht auf der Straße erkannt.

Doch die berühmte Cap von Mark Forster könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Der Sänger, der sicherlich auch aus ästhetischen Gründen auf die Kopfbedeckung setzt, plant eine radikale Veränderung. Gut möglich, dass er sich künftig ohne Kappe zeigen will.

Mark Forster denkt über Haartransplantation nach

Seit Beginn seiner Karriere kennen wir Mark Forster nur mit einer Mütze auf dem Kopf. Auf dem Cover seines Debütalbums „Karton“ aus dem Jahr 2012 zeigt sich der Musiker noch mit einer Beanie, doch schon kurz darauf wird die Cap zu seinem festen Begleiter. Seit Jahren fragen sich die Fans des „Chöre“-Sängers, wie der 40-Jährige wohl ohne seine Kappe aussieht.

Dieses Geheimnis könnte Mark Forster schon bald lüften. Wie er gegenüber RTL verrät, denkt er darüber nach, sich Haare auf seine wohl schon recht kahle Kopfhaut einsetzen zu lassen. Bereits im Jahr 2020 hat er im „Das Ding“-Interview zugegeben, dass seine Haare „langsam grau werden, ausfallen und licht werden“. Nun soll ein operativer Eingriff helfen. „Ich denke viel über Haartransplantation nach“, sagt Mark Forster.

Mark Forster will kahlen Stellen den Kampf ansagen

Bei dem chirurgischen Eingriff werden Haarwurzeln aus dicht bewachsenen Gebieten, z.B. an den Seiten des Kopfes oder am Hinterkopf, entnommen und an lichten Stellen eingesetzt. Die Kosten einer Haartransplantation richten sich je nach der Anzahl der verpflanzten Haare. Im Durchschnitt sollte man aber mit einem Betrag von 2.000 bis 8.000 Euro rechnen.

„Vielleicht überrasche ich ja irgendwann mit einer wunderschönen Tolle“, scherzt Mark Forster. Gut möglich, dass er sich dann voller Stolz ohne Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit zeigt.