Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit IHM: „Das ist sooooo süß“

Nicht nur auf der Bühne begeistert Lena Meyer-Landrut regelmäßig ihre Fans. Auch im TV ist die Sängerin immer wieder zu sehen – beispielsweise als Jurorin der Castingshow „The Voice Kids“. Um ihre Anhänger so nah wie möglich an ihrem Leben teilhaben zu lassen, gewährt die Musikerin aber auch in den sozialen Netzwerken immer wieder private Einblicke in ihren Alltag…

In einem aktuellen Posting zeigte sich Lena Meyer-Landrut nun mit einem ganz bestimmten Mann an ihrer Seite – und ließ damit besonders die Herzen ihrer weiblichen Follower höherschlagen!

Lena Meyer-Landrut sorgt für Lacher

Via Instagram teilte Lena Meyer-Landrut ein Video, das einige ihrer Fans dahinschmelzen ließ. Neben der dunkelhaarigen Schönheit saß nämlich kein Geringerer als Jury-Kollege und Sänger Wincent Weiss. Gemeinsam hat sich das Duo ein kleines Spiel ausgedacht: Wörter erraten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während Wincent Weiss mit Kopfhörern laute Musik auf seine Ohren bekommt, flüstert Lena Meyer-Landrut ihm Worte zu, die der Sunnyboy wiedergeben soll. Gar nicht so einfach, wenn man in diesem Moment doch gar nichts von seinem Gegenüber hört. Der Lach-Faktor war also definitiv vorprogrammiert!

Lenas Begleitung verdreht Fans die Köpfe

Doch nicht nur die Lachmuskeln wurden bei diesem Clip ordentlich trainiert – einigen Zuschauern verdrehte besonders Lenas Gesellschaft Wincent den Kopf. „Das ist sooooo süß! Macht absolut gute Laune“, schwärmte beispielsweise eine Nutzerin. Einem anderen User sind speziell die lustigen Grimassen des Duos im Gedächtnis geblieben.

Mehrere Themen:

Innerhalb kürzester Zeit erntete der kurze Clip über 70.000 Likes. Und die Fans sind sich einig: „Wir brauchen mehr davon!“ Eine Fortsetzung ist bereits angekündigt – und wer weiß, vielleicht holt sich Lena Meyer-Landrut für das nächste Video ja noch einen anderen „The Voice Kids“-Kollegen an ihre Seite. Ihre Fans dürfen jedenfalls gespannt sein!