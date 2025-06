Steff Jerkel rechnet mit Reality-TV ab – „Das ist einfach nervig und blöd“

Steff Jerkel und seine Partnerin Peggy Jerofke sind aus der deutschen TV-Landschaft kaum noch wegzudenken. Das Paar lässt sein Leben auf Mallorca seit Jahren von „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten.

Und auch in anderen Formaten, wie beispielsweise dem „Sommerhaus der Stars“ waren beide zu sehen. Aktuell ist Steff Jerkel im TV etwas präsenter als seine Herzensdame. Im Interview mit unserer Redaktion verraten beide, woran das liegt und was sie allgemein von der Branche halten.

Steff Jerkel und Peggy Jerofke über Reality-TV

Zurzeit sehen die Fans von Steff Jerkel ihn in der Sendung“Most Wanted“, an der er gemeinsam mit Gina Beckmann teilnimmt. Im Interview mit unserer Redaktion schwärmt der Mallorca-Auswanderer von dem Format und betont, wie spannend die Dreharbeiten war.

Peggy ist durch ihren Laden names „Tiki Beach“ auf Mallorca zeitlich nicht so flexibel, um alleine an Formaten teilzunehmen. Interesse an einem TV-Projekt mit ihrem Verlobten habe sie trotzdem noch, wie sie uns erzählt. Die einzige Voraussetzung: Die Dreharbeiten müssten außerhalb der Saison auf der Sonneninsel stattfinden. Wie sieht es denn bei Steff mit einer künftigen Teilnahme an einer Reality-TV-Sendung aus?

Steff Jerkel bald im Dschungelcamp?

Allgemein hat der „Goodbye Deutschland“-Star schon noch Lust auf TV-Formate. Doch nicht alle Sendungen kommen für ihn infrage, wie er verrät: „Das Dschungelcamp würde ich beispielsweise nicht machen. Ich habe keinen Bock drauf, beispielsweise einen Schweinepenis zu essen.“

Die TV-Branche habe sich darüber hinaus auch zum Negativen verändert, wie Steff Jerkel findet: „Ich bin mittlerweile auch zu alt für einige Sachen. Ich habe auch keine Lust, mich mit irgendwelchen Leuten rumzustreiten. Es geht nur noch darum, wer am meisten Stress macht und am lautesten schreit. Die denken, polarisieren bedeutet kreischen und andere Leute niedermachen. Jeder geht nur noch mit einem Drehbuch in Formate. Das ist einfach nervig und blöd.“

Ob wir die beiden demnach zusammen nochmal in einem Format sehen, bleibt abzuwarten. Lust hätten die beiden in jedem Fall.