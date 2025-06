Steff Jerkel zieht endgültigen Schlussstrich – „Mir ist die Lust komplett vergangen“

Steff Jerkel und Peggy Jerofke gehören zu den bekanntesten Gesichtern der Vox-Show „Goodbye Deutschland“. Das Paar lebt seit Jahren auf der Sonneninsel Mallorca und gewährt regelmäßige Einblicke in ihr Leben vor Ort. Erst im letzten Jahr feierten die beiden die Eröffnung des „Sharky’s“ in Cala Ratjada und ließen dies von den Kameras begleiten. Und auch unsere Redaktion war bei dem Opening dabei.

Mittlerweile hat sich jedoch einiges im Leben des Auswanderer-Paares verändert. Steff Jerkel musste seinen Laden nämlich nach kurzer Zeit wieder schließen. Wir haben die beiden in ihrem Haus in Cala Ratjada getroffen und nachgehorcht, wie es um die Zukunft des „Sharky’s“ steht.

Steff Jerkel macht deutliche Ansage

Es war sein großer Traum: Steff Jerkel wollte mit seinem Lokal im Urlaubsort Cala Ratjada durchstarten. Doch dann kam alles anders und der Wahl-Mallorquiner musste mit ansehen, wie sein Traum zerplatzt. Doch wie steht es aktuell um das „Sharky’s“?

„Das Sharky’s ist jetzt knapp ein Jahr zu. Es war jetzt dreimal verkauft eigentlich. Also die Verträge waren schon fertig und jeweils ein Tag vorher ist dann abgesagt worden. Einmal hat es mit dem Geld nicht so geklappt, wie es sein sollte“, erzählt er im Interview mit unserer Redaktion. Ein Comeback des Lokals schließt TV-Star nun deutlich aus.

Steff Jerkel teilt neue Geschäftsidee

„Ich habe viele Anfragen bekommen von Leuten, die das gerne mit mir zusammen machen würden, aber ich bin mit Gastronomie und speziell mit dem Laden durch. Das war mein Herzensprojekt und durch diesen ganzen Stress drumherum ist mir da die Lust komplett vergangen. Ich will ja einfach nur noch abgeben und verkaufen“, so Steff. Doch den Kopf in den Sand zu stecken, ist für ihn keine Option.

Steff Jerkel hat eine neue Idee für seinen Laden in Cala Ratjada, wie er jetzt verrät: „Jetzt kommt so eine Retro-Bike-Verleih rein, dann in den gleichen Laden. Wir verleihen dann Mountainbikes, E-Bikes, E-Scooter und kleine Mini-Autos, die man ohne Führerschein fahren kann. Da legen wir auch schon direkt mit dem Umbau los.“ Dabei hofft er inständig, dass dieser Plan funktioniert. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen.