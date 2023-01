Lena Meyer-Landrut veröffentlicht Cover-Song – und sorgt für verärgerte Fans „Hätte nicht sein müssen“

Normalerweise sorgt Lena Meyer-Landrut mit neuer Musik für große Begeisterung bei ihren Fans. Egal ob ruhige Balladen oder fröhliche Pop-Songs: Die Sängerin punktet bei ihren Anhängern mit allerlei Liedern.

Am Donnerstag (26. Januar) freuen sich die Follower von Lena Meyer-Landrut erneut über neue Musik. Doch statt einen eigenen Text performet die Sängerin einen Cover-Song, der aktuell weltweit durch die Decke geht. Für viele eine bittere Enttäuschung.

Lena Meyer-Landrut singt Hit von Miley Cyrus

Die Rede ist von dem aktuellen Song von Hollywood-Star Miley Cyrus. „Flowers“ läuft nicht nur hierzulande in den Radios hoch und runter. Und auch in den sozialen Netzwerken wird das Lied häufig für Videos genutzt. Was einige vielleicht nicht wissen: In dem Lied verarbeitet die amerikanische Sängerin eine schmerzhafte Trennung. Und genau aus dem Grund stellen sich einige Fans quer.

Mit rosafarbenem Kostüm, einer Hochsteckfrisur und verspieltem Blick singt die „The Voice Kids“-Jurorin den Song samt Background-Sängerin und Gitarre. Unter dem Video auf Instagram schreibt sie: „Blumen für euch“, und spielt damit auf den Titelsong an. Während viele Fans diesen Auftritt feiern, sind andere nicht ganz so überzeugt von dem Clip.

Lena Meyer-Landrut sorgt für gespaltene Fan-Reaktionen

In den Kommentaren unter dem Instagramvideo starten einige Fans eine rege Diskussion über dieses Cover von Lena Meyer-Landrut. Sie ziehen dabei einen direkten Vergleich zum Original und kommen dabei auf ein klares Ergebnis:

„Miley singt es wirklich viel besser, nicht böse gemeint! Aber das hört sich irgendwie nicht so gut an!“

„Das Original finde ich besser. Lena hat eine schöne Stimme, aber Miley singt es einfach mit dem Herzen.“

„Gefällt mir leider nicht. Das Original ist nicht zu toppen!“

„Finde das Original viel besser. Hätte nicht sein müssen.“

Viele Fans freuen sich aber auch darüber, dass die Sängerin überhaupt etwas neues veröffentlicht. „Ich mag deine Version des Songs, dieser Style steht dir ausgesprochen gut“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Ich liebe diese Version. Ich liebe deinen Style. Alles einfach wow.“

