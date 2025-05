Sarah Connor: Mega-Überraschung! Ihre Fans rasten völlig aus

Sie ist einer der erfolgreichsten Popstars des Landes und ist seit Jahrzehnten in der Musikbranche erfolgreich. Sarah Connor macht mittlerweile deutschsprachige Musik und berührt ihre Fans mit emotionalen und kraftvollen Texten.

Nun hat das lange Warten bald ein Ende, denn am 23. Mai erblickt ihr neues Album „Freigeistin“ das Licht der Welt. Die ersten Single-Auskopplungen „Heut‘ ist alles gut“, „Ficka“ und „Wilde Nächte“ kamen bei ihren Fans bereits ausgesprochen gut an. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Sängerin nun eine Ankündigung, die ihre Fans in Wallungen bringt.

Sarah Connor kann es nicht länger für sich behalten

„Freigeistin“ läutet für Sarah Connor eine neue Ära ein. In den ersten Songs der Platte, die sie bereits veröffentlicht hat, verarbeitet die Sängerin ihre Freude und ihren Schmerz der vergangen Jahre. Zuletzt teaserte sie den neuesten Song „Warum hat mir keiner gesagt?“ an, in dem sie über den Abnabelungsprozess von ihrer mittlerweile volljährigen Tochter Summer singt.

Und auch beim Musikvideodreh für ihre Single „Wilde Nächte“ nimmt die Musikerin ihre Fans auf ihrem Instagram-Profil mit. Im kurzen Lederrock und mit wilden Haaren tanzt die 44-Jährige in einer Fabrikhalle, ihre Band gibt den Takt vor. Es wirkt, als würde die Sängerin mit diesem Song ihre Jugend noch einmal neu erleben. Und ihre Fans dürfen sich sogar über eine weitere Überraschung freuen!

Denn Sarah Connor teilte nun die Tracklist von ihrem neuen Album. Auf ihrem Instagram-Profil postet die Sängerin einen schlichten weißen Zettel, auf dem sie die Namen der Songs per Hand geschrieben hat. Neben den bekannten Titeln finden sich auch vielversprechende Lieder wie „Geiles Leben“, „Herzen in Aufruhr“, „My French Girlfriend“ und „Für immer bei Dir“ wieder.

Begeisterung bei den Fans

Die Fans der Musikerin sind nach dieser überraschenden Verkündung ganz aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Sarah Connors Community schreibt:

„Help, damit hab ich 0 gerechnet! Du bist immer für ne Überraschung gut. Ich bin jetzt noch viel gespannter, was hinter den Titeln steckt!“

„Real thriller! Can’t wait anymore. Hab schon ein richtiges Kribbeln im Bauch.“

„Ich bekomm Pippi in den Augen. Oh Sarah, ich liebs jetzt schon. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich reinzuhören, es aufzusaugen und es in jedem Wort lieben zu lernen.“

„Diese Titel berühren mich schon, bevor ich überhaupt einen einzigen Ton gehört hab. Ich ahne, wie viel Herz und Wahrheit in diesem Album steckt und ich danke Dir jetzt schon dafür.“

„Die Titel sind schon so aussagekräftig. Wie die Überschriften von einem neuen Buch, das neugierig macht auf die Geschichten, die drin stehen!“

Die Fans der Sängerin können den 23. Mai offensichtlich kaum noch erwarten.

Sarah Connor schafft es mit ihrer Musik immer wieder ihre Fans in eine andere Welt zu befördern. Auch das neue Album wird die Herzen ihrer Community garantiert berühren.