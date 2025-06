Lena Gercke gewährt private Familieneinblicke – „Mein 15-jähriges Ich setzt sich einfach immer wieder durch“

Lena Gercke meldet sich derzeit mit sonnigen Impressionen aus dem Familienurlaub. Die Moderatorin verbringt gemeinsam mit ihrem Partner und den beiden Töchtern eine entspannte Auszeit unter südlicher Sonne – auf Sardinien. Zwischen Palmen, Sand und Meeresblick wird aber nicht nur entspannt – sondern auch gelacht.

Denn wie Lena Gercke auf Instagram zeigt, darf bei aller Idylle auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Eine kleine Szene aus dem Alltag sorgt aktuell für Schmunzeln – und verrät mehr über ihren Sinn für Humor, als man zunächst denken würde.

Lena Gercke zeigt Humor im Urlaub

In ihrer Instagram-Story präsentierte Lena Gercke ein besonders kreatives Urlaubsfoto: Auf dem Rücken ihres Partners Dustin Schöne hat sie mit Sonnencreme ein freches Motiv gemalt. Dazu schreibt sie augenzwinkernd: „Mein 15-jähriges Ich setzt sich einfach immer wieder durch.“ Die Szene spielt sich auf Sardinien ab, wo Lena Gercke die Familienzeit sichtlich genießt.

Seit 2019 ist sie mit dem Regisseur liiert, gemeinsam haben sie zwei Töchter. Auch wenn Lena Gercke die Gesichter ihrer Kinder bewusst nicht zeigt, gibt sie regelmäßig kleine, liebevoll inszenierte Einblicke in ihr Familienleben. Mal beim Spaziergang, mal beim Erkunden der Umgebung – immer aber mit einem guten Gespür für Privatsphäre.

Entspannte Auszeit mit Stil

In einem weiteren Beitrag auf Instagram zeigt sich Lena Gercke im luftigen Sommerkleid mit dem Wort „Happy“ – und ihre Fans sind es auch. Kommentare unter den Posts zeigen: Die Mischung aus Natürlichkeit, Stil und Authentizität kommt gut an. Und obwohl Dustin Schöne bislang nicht direkt in Erscheinung tritt, deutet vieles auf gemeinsame Familienzeit hin.

Lena Gercke ist längst mehr als ein ehemaliges Topmodel. Als Unternehmerin, Mutter und Medienprofi gelingt es ihr, öffentlich präsent zu sein, ohne dabei aufgesetzt zu wirken. Auch im Urlaub bleibt Lena Gercke nahbar – und beweist, dass Lebensfreude und Leichtigkeit ihre ganz persönlichen Markenzeichen sind.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.