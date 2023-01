Lena Meyer-Landrut: Video verärgert Fans – „Ein Vorbild sein“

Stets gut gelaunt und mit einem Lächeln auf den Lippen: So kennen wir Sängerin und „The Voice Kids“-Jurorin Lena Meyer-Landrut. Nach ihrem Sieg beim ESC 2010 wurde die 31-Jährige schlagartig bekannt und gilt seitdem für tausende Mädchen und Frauen als Vorbild.

Vor allem ihr Humor und ihre positive Einstellung begeistern ihre Fans. Doch nachdem Lena Meyer-Landrut ein vermeintlich lustiges Video auf Instagram veröffentlichte, kippte die Stimmung bei einigen.

Lena Meyer-Landrut witzelt im Auto – Fans fällt sofort etwas auf

In dem Video auf Instagram sieht man die „Looking For Love“-Sängerin auf der Rückbank eines Autos, welches sie fährt. Fröhlich trällert sie das Lied „Guten Morgen Sonnenschein“ von Nana Mouskouri, wenn auch mit falschem Text, und flirtet anschließend mit der Kamera. „Hey, wie geht’s? Alles klar? Lust auf ein Date? Trinkst du auch so gerne Kaffee, wie ich?“, scherzt die 31-Jährige.

Prompt öffnet sie danach ihre quietschgelbe Jacke und sagt: „Ich zeig dir dann auch mal, was ich zu bieten habe.“ Diese kleine Comedy-Einlage sorgt bei den restlichen Personen im Wagen jedenfalls schonmal für Lacher. Und auch einige die Fans amüsieren sich über das Video. Doch es hagelt nebenher mächtig Kritik.

Lena Meyer-Landrut bricht wichtige Verkehrsregel

Der Grund für die verärgerten Fans: Lena fährt ganz klar ohne angeschnallt zu sein! Zwar düst sie „nur“ durch die Stadt und nicht etwas bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn. Doch trotzdem platzt einigen der Follower gewaltig der Kragen:

„Verrücktheit am Start. Anschnallen wäre zu deiner eigenen Sicherheit trotzdem schön.“

„Das soll ein Vorbild sein?“

„Anschnallen rettet Leben. Ich denke im Video bist du kein Vorbild.“

„Ja genau, solche Vorbilder braucht die Welt! Macht Videos und Selfies im Auto, natürlich im fahrenden Auto. Rechts Handy, mit links den Reißverschluss auf.“

