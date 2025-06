Carmen Geiss macht ihren Hatern eine Ansage – „Wir sind Unternehmer“

Die Geissens wurden in ihrer eigenen Villa in Saint-Tropez überfallen. Vier bewaffnete Männer stürmten in ihr Wohnzimmer, in dem das Ehepaar auf dem Sofa saß und Fernsehen schaute. Carmen Geiss sprang auf einen der Verbrecher zu und riss ihm die Maske vom Kopf. Bezahlen musste sie dafür mit einer tiefen Schnittwunde am Hals, die im Krankenhaus versorgt wurde.

Einer der Einbrecher bedrohte Robert Geiss mit einer Waffe, während er den Tresor-Code eingeben musste. Auf ihren Instagram-Profilen teilten die Reality-TV-Stars in der Woche nach dem Einbruch fleißig Updates, was bei einigen Fans für Unmut sorgte. Jetzt setzt sich Carmen mit einem eindeutigen Statement zur Wehr.

Carmen Geiss stürzt sich in Arbeit

Der Einbruch in ihre Villa hat die Geissens stark traumatisiert. Auf ihren Instagram-Profilen nahmen die RTL2-Stars ihre Fans bei dem Prozess der Verarbeitung mit. Robert teilte direkt nach dem Überfall Videos und zeigte seinen Fans dann sogar Aufnahmen der Überwachungskameras. Carmen Geiss postete ein Video aus der Notaufnahme. Die 60-Jährige wimmert vor Schmerzen, während ihre Wunde am Hals versorgt wird.

+++ Die Geissens: Nach dem Horror-Überfall kommen mehr Details ans Licht +++

Doch trotz der schrecklichen Geschehnisse möchte das Unternehmerpaar seinem Job nachgehen. Robert teilte schnell wieder Fotos aus seinem Privatjet, auf denen er sein eigenes Produkt vermarktet. Und auch Carmen präsentiert ihre neue Kollektion und schreibt dazu: „Das Leben muss weitergehen. Auch wenn es einen zerbricht, bleibt einem nichts anderes übrig, als irgendwann wieder aufzustehen. Meine Stimme ist noch immer verschwunden, meine Seele liegt wie zerschlagen am Boden. (…) Moment halte ich mich mit Arbeit über Wasser. (…) Ich bin so unendlich stolz auf meine neue Kollektion.“

Sie kann es nicht mehr hören

Robert und Carmen Geiss scheinen für sich einen Weg gefunden zu haben, um mit der schrecklichen Situation umzugehen. Die Unternehmer stürzen sich in Arbeit und vermarkten auch den Überfall auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch die Kritik, die den Fernsehstars scheinbar entgegen schlug, möchte Carmen nicht einfach akzeptieren.

Die 60-Jährige veröffentlicht auf ihrem Instagram-Profil einen Text, der es in sich hat. Sie schreibt: „Das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt nicht nur schöne Seiten im Leben, sondern auch schreckliche – und jeder Mensch verarbeitet sie anders. Wir sind Unternehmer, keine Unterlasser. Deshalb müssen wir auch nach so einem Rückschlag weiter an die Menschen denken, die bei uns angestellt sind und die wir ernähren.“ Mit diesen Worten scheint der Fernsehstar sein aktives Wirken auf Social-Media direkt nach dem Überfall zu erklären.

Von ihren Kritikern möchte sich Carmen Geiss keinesfalls einschüchtern lassen. Die Unternehmerin geht ihren Weg und zeigt sich auch nach dem schrecklichen Überfall selbstsicher.