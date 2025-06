Formel 1: McLaren macht es offiziell – Entscheidung um Norris gefallen

Auch wenn der Kanada-GP schon eine Weile her ist, beschäftigt er heute noch die Formel 1! Die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri kollidierten kurz vor dem Ende. Es war ein Crash, der weiterhin für Schlagzeilen sorgt und McLaren große Sorgen bereitet. Wird es erneut auf der Strecke zwischen den beiden knallen?

Das wird sich vermutlich schon in Österreich zeigen, wo die Formel 1 an diesem Wochenende zu Gast ist. Beim Spielberg-GP (29. Juni) wird Norris zwar fahren, doch im freien Training darf er nur zuschauen.

Formel 1: McLaren macht Fahrerentscheidung offiziell

Denn im ersten freien Training setzt McLaren einen jungen Fahrer ans Steuer. Lando Norris muss sein Formel-1-Cockpit dann für einen 19-Jährigen räumen. Wie das Team mitgeteilt hat, wird Alex Dunne im MCL39 einige Runden drehen.

Für die Rennställe ist es seit dieser Saison Pflicht, dass alle Stammpiloten ihr Auto zweimal für einen Juniorfahrer freimachen müssen. In Österreich wird es nun Norris das erste Mal treffen. Dunne fährt aktuell in der Formel 2 für Rodin Motorsport und ist auf dem besten Weg, dort die Meisterschaft zu holen.

Seit 2024 ist Dunne im Juniorprogramm von McLaren und kann es kaum erwarten, die ersten Runden in einem Formel-1-Wagen zu drehen. „Das ist ein großer Schritt in meiner Entwicklung im Rahmen des McLaren-Fahrerentwicklungsprogramms, und ich freue mich sehr darauf, mit dem Team an der Rennstrecke zu sein und im Auto zu sitzen“, wird Dunne auf der McLaren-Homepage und in den sozialen Medien zitiert. Dunne soll mit der Startnummer 17 auf dem Auto an den Start gehen.

„Das Team freut sich drauf“

„Es ist großartig, dass wir Alex die Möglichkeit geben können, am FT1 teilzunehmen und so wertvolle Erfahrung am Steuer eines Formel-1-Autos zu sammeln. Das Team freut sich darauf, enger mit ihm zu arbeiten, und wir werden auch von seinem Feedback bei der Abstimmung des Autos für das Wochenende profitieren“, sagt Teamchef Andrea Stella.

Und der Italiener weiter: „Die Rookie-Sessions sind hervorragend, um die Talente der Zukunft zu fördern und ihnen die seltene Gelegenheit zu geben, aktuelle Autos zu fahren. Wir freuen uns darauf, ihn auf der Strecke zu sehen.“