Lewis Hamilton: Woher kommt die Krise? Ex-F1-Kollege hat spannenden Verdacht

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bleibt in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Obwohl er als einer der erfolgreichsten Fahrer der Geschichte gilt, gelingt ihm im Ferrari bislang kein Durchbruch.

Sein ehemaliger Teamkollege bei Mercedes George Russell äußert sich zu den möglichen Ursachen für Lewis Hamiltons Schwierigkeiten in der Königsklasse.

Lewis Hamilton: Herausforderungen in der Formel 1

In den bisherigen zehn Rennen der Formel-1-Saison schaffte es Ferrari nur dreimal aufs Podium, wobei stets Charles Leclerc die Erfolge einfuhr. Der Monegasse glänzte mit einem zweiten Platz in Monaco und zwei dritten Plätzen in Saudi-Arabien und Spanien.

Lewis Hamilton hingegen erreichte im Hauptrennen bisher maximal den vierten Platz – und das nur einmal beim Heimrennen von Ferrari in Imola. Positiv erwähnenswert: In China konnte er mit der Sprint-Pole und dem Mini-Rennsieg überzeugen.

George Russells Analyse: Druck in der Formel 1

Warum bleibt Hamiltons Erfolg in der Formel 1 aus? Laut Russell liegt es am hohen Druck: „Als siebenfacher Champion ist alles eine Niederlage, was kein Sieg ist.“ Der Antrieb, sowohl sich selbst als auch das Team zu Höchstleistungen zu zwingen, könne kontraproduktiv wirken. Diese Dynamik erschwere Hamiltons Performance und führe zu überzogenen Versuchen, Top-Ergebnisse zu erzielen.

Russell hebt dennoch Hamiltons Potenzial hervor und erinnert an vergangene Highlights. Insbesondere in Silverstone im Vorjahr sowie in diesem Jahr in China bewies der Brite, dass er unter den richtigen Bedingungen überragende Leistungen abrufen kann. Auch wenn Lewis Hamilton aktuell Schwierigkeiten hat, bleibt er eine feste Größe der Formel 1.

