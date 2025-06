Mick Schumacher: Formel-1-Rückschlag? Jetzt könnte der Traum platzen

Mick Schumacher kämpft verzweifelt für eine Rückkehr in die Formel 1! Nach der Saison 2022 hatte ihn Haas damals vor die Tür gesetzt. Seither hatte er in der Königsklasse kein Stammcockpit mehr.

Große Hoffnung schürte zuletzt der Einstieg von Cadillac in die Formel 1, der zwei weitere Sitze in der Startaufstellung schafft. Mick Schumacher gehört seither zu den möglichen Kandidaten. Nun bahnt sich allerdings ein Rückschlag an.

Mick Schumacher: Bottas mit eindeutigem Video

Mit einem relativ eindeutigen Video hat sich jetzt nämlich Valtteri Bottas auf Social Media gemeldet. Der Finne zeigt sich in amerikanischem Look mit Cowboyhut und läuft zufällig einem Auto der Marke Cadillac über den Weg. Auf die Frage, ob er auf dem Sitz des Cadillcs Platz nehmen will, antwortet er: „Noch nicht“ (hier alles zu dem Clip erfahren).

Für die Fans der Königsklasse ist der Fall klar: Bottas kündigt seinen bald feststehenden Wechsel zu Cadillac an, womit ein weiterer F1-Platz für Mick Schumacher belegt wäre. Mehr noch: Sollte Bottas wirklich unterschreiben, könnte der Traum von Cadillac bereits geplatzt sein.

US-Fahrer gesetzt?

Denn einige Beobachter gehen davon aus, dass mindestens ein Sitz bei Cadillac für einen amerikanischen Fahrer und/oder Sergio Perez reserviert ist. Ersteres wäre zweifelsohne naheliegend. Ein amerikanisches Team mit einem amerikanischen Fahrer – da wäre im für die Formel 1 so wichtigen US-Markt ordentlich was los. Perez gilt ebenfalls schon länger als großer Favorit. Er hat Erfahrung, hat Erfolge gefeiert, ist beliebt und würde die Marke Cadillac auch in Mittelamerika stärken.

Sollte Bottas nun, wie in seinem Video suggeriert, tatsächlich den mutmaßlich zweiten Sitz im Team bekommen, wäre die Tür für Mick Schumacher bei Cadillac wohl versperrt. Er müsste auf die Chance bei einem anderen Rennstall hoffen.

Mick Schumacher: Welche Optionen bleiben?

Viele Optionen würde es wohl nicht geben. Bei McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes und Williams dürfte keine Tür aufgehen. Auch bei Haas, Aston Martin und Sauber stehen jeweils beide Fahrer an sich bis mindestens Ende 2026 unter Vertrag.

Bliebe eigentlich nur Alpine. Ausgerechnet der Rennstall also, für den Mick Schumacher auf der Langstrecke an den Start geht. Teamchef Flavio Briatore blockte zuletzt aber alle Schumacher-Gerüchte ab. Es könnte also wieder sehr schwer bis unmöglich werden, zurück in die Formel 1 zu kommen.