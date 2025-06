Formel 1: Verstappen-Sperre? SIE dürfen sich auf einmal Hoffnung machen

Die ganze Formel 1 rätselt: Schafft es Max Verstappen in den kommenden Rennen, seine Emotionen im Zaum zu halten – oder riskiert der Weltmeister eine Rennsperre? Viel fehlt dafür nicht mehr (alle Hintergründe dazu liest du hier).

Doch was, wenn der Worst-Case wirklich eintritt? Dann muss sich Red Bull ganz genau überlegen, welchen Fahrer sie ersatzweise für den Niederländer ins Cockpit setzen. Eine geltende Formel-1-Regel macht diese Entscheidung besonders brisant.

Formel 1: Red Bull hat nur noch einen Schuss frei

Schon nach zwei Rennen sorgte Red Bull für einen Paukenschlag. Liam Lawson, der als Teamkollege von Verstappen in die Saison gestartet war, musste seinen Platz nach enttäuschenden Auftritten wieder räumen. Yuki Tsunoda übernahm. Auch der Japaner performt seither unterdurchschnittlich, doch mit einem weiteren Fahrerwechsel hält man sich zurück.

+++ Auch spannend: Hamilton-Verzweiflung immer größer – er fällt ein drastisches Urteil +++

Aus gutem Grund. Per Reglement ist es in der Formel 1 festgeschrieben, dass ein Rennstall maximal vier Fahrer in einer Saison einsetzen darf! Würde man also einen weiteren Wechsel vornehmen, hätte man für den Rest der Saison keine Flexibilität mehr. Und das macht die Sache so spannend, sollte Max Verstappen tatsächlich gesperrt werden.

Supertalente scharren mit den Hufen

Naheliegend wäre in diesem Szenario natürlich, dass man Racing-Bull-Fahrer Isack Hadjar für ein Rennen befördert. Der Franzose zeigt in seiner Rookie-Saison starke Leistungen und sammelte zuletzt in Monaco und Barcelona fleißig Punkte. Und weil Liam Lawson zu Saisonbeginn nicht überzeugte, wäre Hadjar eine logische Wahl.

Kassiert Max Verstappen eine Rennsperre? Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Allerdings gibt es noch ein zweites Supertalent im RB-Kosmos, dem man in so einem Fall eine Bewährungschance geben könnte: Arvid Lindblad! Der Brite wird schon längst als künftiger Star gehandelt. Aktuell fährt er in der Formel 2, liegt dort auf dem dritten Rang. Spätestens im kommenden Jahr dürfte er für die Racing Bulls im Cockpit sitzen. Warum ihm also nicht schon eher eine Chance geben, wenn sich diese bietet.

+++ Wilde Spekulationen! Fahrer-Rauswurf schon beschlossen? +++

Tatsächlich verfügt Lindblad schon über die nötige Superlizenz, könnte also in der Formel 1 an den Start gehen. Ob gleich für Red Bull? Bleibt abzuwarten. Immerhin könnte er auch Hadjar bei den Racing Bulls ersetzen, wenn dieser aufrücken muss. In beiden Fällen hätten dann aber weder Red Bull noch Racing Bulls die Chance einen weiteren Fahrer in diesem Jahr einzusetzen.

Formel 1: Zweite Lawson-Chance

Um diesem Dilemma zumindest für Red Bull zu entgehen, könnte daher auch Liam Lawson eine zweite Chance bekommen. Er kennt das Team und das Auto – auch wenn es am Anfang des Jahres noch nicht lief.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Bis es so weit ist, müsste Max Verstappen allerdings wirklich noch einmal mit Strafpunkten bedacht werden. Es hängt also alles daran, ob der Niederländer seine Nerven in der Formel 1 unter Kontrolle bringen kann.