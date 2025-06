Formel 1: Wilde Spekulationen! Fahrer-Rauswurf schon beschlossen?

War das der Anfang vom Ende? Als die Formel 1 in Barcelona an den Start ging, saß Lance Stroll nicht im Auto. Zuvor hatte Aston Martin bekanntgegeben, dass der Kanadier den Großen Preis von Spanien verpassen würde. Schmerzen an seiner Hand seien die Gründe dafür.

Doch die Gerüchteküche brodelt längst – allen Statements Aston Martins zum Trotz. Steckt mehr hinter der Rennabsage von Lance Stroll? Ist sein Aus in der Formel 1 etwa schon beschlossene Sache?

Formel 1: Gerüchte um Lance Stroll

Die bekannten Fakten: Nachdem Stroll noch am Qualifying (hier alle Highlights des Rennwochenendes) teilgenommen hatte und dort in Q2 ausgeschieden war, meldete sich sein Rennstall. Stroll habe schon länger unter Schmerzen in seiner Hand gelitten, die er sich 2023 bei einem Fahrradunfall gebrochen hatte. Der Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll müsse sich erst einem weiteren Eingriff unterziehen, ehe er sich auf seine Genesung konzentrieren kann.

Sofort flammten wilde Gerüchte auch. So hieß es zunächst, Stroll sei nach seinem Quali-Aus ausgerastet und habe sich dabei verletzt. Eine Meldung, die sein Team und andere Quellen gegenüber „BBC“ dementierten. Trotzdem lässt das Thema der Formel 1 keine Ruhe.

Anfang vom Ende?

So berichtet F1-Journalist Ian Parkes im „RacingNews365“-Podcast, er habe Stimmen innerhalb Aston Martins gehört, die an diesem Wochenende zum ersten Mal von den Beschwerden Strolls gehört hätten.

Dann der Hammer: „Ich habe auch Spekulationen und Gerüchte gehört, dass dies der erste Schritt in Richtung eines Ausstiegs von Lance aus der Formel 1 am Ende der Saison ist.“ Was Parkes meint? Unter anderem die Verletzung könnte letztlich sogar als Grund angeführt werden, um sich vom Kanadier zu trennen!

Keine Frage, Stroll ist seit Jahren umstritten und hat sicherlich nur solange in der Königsklasse durchgehalten, weil sein Vater Besitzer des Teams ist. Doch ihn jetzt unter der Verletzungs-Ausrede einfach rauswerfen?

Formel 1: So ist Strolls Stand

Fakt ist: Der sein Vertrag läuft noch bis 2026 und mehr als Parkes Spekulationen zu dem Thema sind bisher nicht öffentlich. Noch spricht nichts dafür, dass Aston Martin wirklich diesen Weg gehen könnte. Doch in der Formel 1 kann es schnell gehen – vor allem wenn ein Max Verstappen irgendwann genug von Red Bull haben und ein neues Team suchen sollte.