Formel-1-Fälschung bei „Bares für Rares“ – Experte durchschaut den Schwindel sofort!

Das war wohl nix mit dem großen Coup! In der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ am Dienstag (22. Juli) hofften Klaus-Dieter Haas und Peter Renz aus Reutlingen auf einen dicken Deal. Die beiden Schwager reisten mit einem besonderen Stück an: einem alten Formel-1-Poster aus dem Jahr 1966. Angeblich mit echten Unterschriften berühmter Rennfahrer.

Das Plakat zeigte das legendäre Grand-Prix-Rennen von Monaco. Am Steuer: Motorsport-Legende Graham Hill. Illustriert wurde das Ganze vom britischen Künstler Michael Turner, bekannt für seine dynamischen Rennszenen. Auf dem Poster prangte sogar die Nummer 402, der Traum von einem seltenen, limitierten Sammlerstück schien greifbar. Horst Lichter (63) war hin und weg.

„Bares für Rares“: Für sie bleibt der Händlerraum tabu

„Wir sind der Meinung, das Poster ist original“, so die Männer selbstbewusst. „Wir wissen nur nicht, ob es limitiert gedruckt worden ist, mit den Unterschriften.“ Trotz dessen rechneten sich einen Wert von bis zu 3.000 Euro aus. Doch dann kam der Experte. Und der hatte leider ganz andere Nachrichten.

Kunstkenner Detlev Kümmel (52) machte kurzen Prozess: „Das ist kein Original. Das ist ein Print. Auch die Unterschriften sind gedruckt.“ Autsch! Statt echtem Sammlerglück: enttäuschende Reproduktion. Kein Geldregen, kein Händlersaal, kein Feilschen mit Pauritsch & Co. Auch wenn die Enttäuschung groß war, blieb der Humor. Peter nahm’s sportlich: „Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum.“

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen gibt es auch in der Mediathek.