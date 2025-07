„Bares für Rares“-Susi bietet um Brillantring – Preis schießt in fünfstelligen Bereich

Oft sind es genau die Dinge, die schon ewig in der Wohnung herumstehen, die in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ zum wahren Schatz werden. Für die Kultsendung stöbern viele Kandidaten tief in Schubladen und Schränken und werden fündig. So auch Andrea und Mike aus Bayern, die einen lupenreinen Brillantring mitbringen, der ganze 46 Jahre unbeachtet in einer Schatulle gelegen hatte.

Das Ehepaar aus Bayern hofft bei dem kleinen Schmuckstück auf großes Verkaufspotenzial – und in der Tat hat es der Ring in sich.

„Bares für Rares“-Expertin klärt auf

Über die feinen Details klärt Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel auf. Andrea hat den Ring von ihrer Großtante geerbt. Das Schmuckstück stammt aus den 30er Jahren und die Ringschiene besteht aus 585er-Gold und ist mit Platin belegt. Zwei kleine Diamanten im Navetteschliff zieren die Seiten des Rings. Der große aufgesetzte Brillant bringt es dabei auf exakt 3,24 Karat.

Durch seinen flachen Schliff entstehen zwar leicht dunkle Flecken, doch die beigelegte Expertise aus 1979 zertifiziert den Reinheitsgrad „Lupenrein.“ Kein Wunder also, dass Andrea eine stolze Summe von 15.000 bis 18.000 Euro verlangt. Schmuckexpertin Rezepa-Zabel muss die Träume allerdings etwas ausbremsen.

Preis explodiert im Händlerraum

Denn durch fortschreitende Techniken und Zertifizierungsstandards würde der Stein bei einer neuen Bewertung, wahrscheinlich etwas schlechter abschneiden. Der Goldwert liegt gerade einmal bei 200 Euro, doch der Stein lässt die Summe dann auf eine Expertise von 12.000 bis 14.000 Euro ansteigen.

Juwelierin Susanne Steiger ist sofort Feuer und Flamme, auch Wolfgang Pauritsch zeigt sich interessiert. Das Startangebot liegt bei 3.000 Euro, doch der Preis geht sofort in die Höhe, überbietet sogar die Expertise. 16.000 Euro zahlt Susi letztendlich für den Ring – ein echter Erfolg!

Brillantring bei „Bares für Rares.“ Foto: ZDF Screenshot

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ Montag bis Freitag ab 15.05 Uhr. Die Geschichte des Brillantrings wurde am 24. Juli im TV ausgestrahlt.