Formel 1: Hammer-Comeback? Mercedes-Boss Toto Wolff äußert sich

Dieses Comeback wäre nicht weniger als ein Hammer! Mischen die Silberpfeile neben der Formel 1 bald auch wieder in einer anderen ganz großen Rennserie mit?

Mercedes könnte nach fast 25 Jahren Abwesenheit in die World Endurance Championship und zu den 24 Stunden von Le Mans zurückkehren. Zuletzt trat das Team 1999 an, damals jedoch mit einem Desaster: Ein aerodynamisches Problem ließ das Auto abheben. Obwohl McLaren einen WEC-Eintritt 2027 ankündigte, bleibt Mercedes zögerlich.

Formel 1 bleibt Mercedes‘ Hauptfokus

Toto Wolff, CEO von Mercedes, erklärte im „Bloomberg Hot Pursuit Podcast“, dass eine Rückkehr möglich sei, falls die Balance-of-Performance-Regelung entfalle. Er sagte: „Le Mans… Ich bin ein Rennfahrer. Die 24 Stunden von Le Mans sind eines der größten Rennen der Welt.“ Gleichzeitig betonte Wolff die Bedeutung der Formel 1 als Priorität.

Wolff erklärte weiter: „Formel 1, für mich – offensichtlich bin ich voreingenommen – ist das Beste, was es gibt. Es sind die besten Fahrer, die schnellsten Autos, die großartigsten Strecken. Aber wenn ich sagen müsste, was als nächstes kommt? Die 24 Stunden von Le Mans und die Indy 500. Und dann, für Insider, die 24 Stunden vom Nürburgring. Das ist für mich das Höchste des Höchsten. Was es heute für mich ist, ist, dass wir uns auf die Hauptplattform konzentrieren, und das ist Formel 1. Das ist es, was wir machen wollen. Es erreicht 99% des Publikums. Alles andere kommt danach.“

Mercedes und die Formel 1 als Kernstrategie

Seit 1999 ist Mercedes nur in der GT3-Klasse bei Le Mans vertreten, in Zusammenarbeit mit Iron Lynx. Wolff machte klar: „Als Mercedes ist das etwas, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber wir waren nicht besonders… das war nicht unser glücklichster Ort.“ Trotz der WEC-Gerüchte bleibt die Formel 1 das zentrale Anliegen von Mercedes, während der Langstreckensport eine Möglichkeit für die Zukunft darstellt.

Mercedes zeigt mit seiner Formel-1-Dominanz, dass der Fokus bislang klar auf der Königsklasse des Motorsports liegt. Eine Rückkehr nach Le Mans könnte jedoch spannend sein, insbesondere wenn die Balance-of-Performance-Regelungen überarbeitet werden. Bis dahin setzt Mercedes weiterhin auf die Formel 1 als Schlüssel für langfristigen Erfolg.

