Formel 1: Wildes Comeback-Gerücht! Steht ein Hammer um Mick Schumacher bevor?

In der Formel 1 könnte es bald eine große Überraschung geben. Mick Schumacher steht möglicherweise vor einer Rückkehr in die Königsklasse. Sein Name wird vor allem bei Alpine ins Spiel gebracht.

Das französische Team hat aktuell Schwierigkeiten mit seinem Nachwuchsfahrer Franco Colapinto. Der Argentinier ersetzte Jack Doohan bereits vor dem Grand Prix von Imola, konnte aber die Erwartungen nicht erfüllen. Nun bleiben ihm noch drei Rennen in der Formel 1, um sich zu beweisen: in Spanien, Kanada und Österreich.

Formel 1: Für Colapinto bald wieder Schluss?

Sein Vertrag läuft lediglich über fünf Rennen. In Spielberg fällt daher die Entscheidung über sein weiteres Engagement. Hinter den Kulissen soll Alpine bereits verschiedene Optionen prüfen. Dabei wird Schumacher als möglicher Kandidat genannt.

Der 26-jährige Deutsche fährt derzeit für Alpine in der Langstreckenserie WEC. Sein Engagement dort hat gezeigt, dass er viel Potenzial und Rennerfahrung mitbringt. Sollte Colapinto weiterhin enttäuschen, könnte sich für Schumacher in der Formel 1 eine neue Tür öffnen. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Timo Glock sieht Schumacher als starke Alternative.

Mick „definitiv eine Option“ für Timo Glock

„Mick hat mehr Erfahrung als ein Franco Colapinto. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wenn Colapinto nicht abliefert“, sagt Glock. Dabei hebt er Schumachers Leistungen in der WEC hervor. „In der WEC ist er immer der schnellste von den drei Piloten seines Autos. Daher ist er definitiv eine Option!“ Diese Aussagen bekräftigen die Spekulationen um ein mögliches Comeback des Deutschen in der Formel 1.

Alpine steht damit vor einer schwierigen Entscheidung in Spielberg. Die Zukunft von Franco Colapinto könnte dort besiegelt werden. Gleichzeitig öffnet sich für Schumacher vielleicht die Chance, in die Formel 1 zurückzukehren. Seine Rückkehr würde nicht nur Fans begeistern, sondern auch das Fahrerfeld der Königsklasse bereichern.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.