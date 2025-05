Thermomix mit geheimer Bestell-Funktion – Kunden perplex! „Was ist das denn?“

Seit Samstag (24. Mai) brodelt die Gerüchteküche in der Thermomix-Community gewaltig. Auslöser dafür sind einige Hinweise auf eine große Ankündigung, die am Montag ansteht. Vorwerk-Kunden können es kaum noch abwarten.

Denn auf sie wartet „etwas Großes“, heißt es in einem kurzen, mysteriösen Video. Was das wohl sein mag?

Thermomix launcht neue Kooperation

Verschwommen und kaum zu erkennen, aber Thermomix-Fans erkennen ihn sofort. In einem aktuellen Video auf der Instagram-Seite von Picnic Deutschland heißt es „Bald ist es soweit: Am Montag erwartet dich hier etwas Großes“. Und dahinter erkennen Nutzer im Bild eindeutig das beliebte Küchengerät.

In der Thermomix-Community wird seitdem heiß gerätselt, was es damit auf sich haben könnte. „Was ist das denn?“, ist etwa auch bei Facebook schon jemand auf Hinweise gestoßen. Einige Nutzer wissen offenbar bereits ganz genau Bescheid, erkennen es an der im kurzen Video genutzten Musik. „Picnic hat ’ne Thermomix Koop. Da wurde es Zeit. Ich bräuchte dringend neue Rezepte“, freut sich eine Instagram-Nutzerin. „Mega“, ist eine andere Userin ganz begeistert. „Ein Träumchen“, kommentiert die nächste.

Picnic bestätigt Kooperation mit Vorwerk

Und tatsächlich, Picnic hat es mittlerweile bestätigt. „Endlich kommt zusammen, was zusammengehört: Ab jetzt kannst du die Zutaten für ausgewählte Thermomix-Rezepte direkt in der Picnic-App bestellen“, verkündet das Unternehmen am Montagmorgen auf seiner Instagram-Seite.

Doch auch schon vorher konnten einige fuchsige Thermomix-Besitzer entsprechende Informationen auf der offiziellen Seite von Picnic finden. Demnach sollen Picnic-Kunden, die in der App nach Thermomix suchen, auf über 100 originale Rezepte zugreifen können. Und diese können sie einfach über den Button „Hinzufügen“ in ihren Warenkorb packen und bestellen. Im Anschluss erhalten sie eine Mail mit dem Link zum passenden Cookidoo-Eintrag. Wer einen TM5 oder ein neueres Gerät besitzt, kann auch per Klick auf den Bildschirm kochen.

Die Rezepte sollen aber grundsätzlich für alle Modelle geeignet sein, verspricht Picnic. Man braucht allerdings ein aktives Cookidoo-Konto. „Cool fände ich ja, wenn man bei Cookidoo direkt in der App die Zutaten in den Picnic-Korb hinzufügen könnte“, spricht eine Nutzerin bei Instagram allerdings auch anderen Kunden aus der Seele. Doch kann man bekanntlich nun mal nicht alles haben.