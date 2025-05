Thermomix: Vorwerk verkündet es – Kunden jubeln

Kochen mit weniger Aufwand? Das verspricht der Thermomix, denn er übernimmt laut Vorwerk „viele sonst lästige Aufgaben in der Küche“. Kürzlich ist das neue Modell TM7 auf den Markt gekommen. Auf der Website des Herstellers ist er für 1.549 Euro erhältlich, was einige Interessenten zu teuer finden (>>> hier mehr dazu erfahren).

Jetzt verkündet Vorwerk eine Neuerung, die Kunden wiederum sehr erfreuen dürfte. Denn sie könnte den Thermomix jetzt noch attraktiver für sie machen.

Thermomix: Vorwerk-Chef macht große Ankündigung

Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl sagte der „Süddeutschen Zeitung“, dass der neue Thermomix TM7 offen für Erweiterungen sei. „Dieses Jahr werden die ersten Anwendungen kommen“, sagte Stoffmehl.

Vorstellen könne man sich beispielsweise ein Kühlschrank-Scanning mit Rezeptvorschlägen. Als Kühlschrank-Scanning wird in der Regel eine Technologie bezeichnet, die den Inhalt eines Kühlschranks erfasst. Einige Apps bieten einen solchen Service bereits an. Doch was sind die Vorteile?

Wie könnte das Kühlschrank-Scanning aussehen?

Da auch von Rezeptvorschlägen die Rede ist, ist es denkbar, dass der Thermomix TM7 dir nach dem Scannen Rezepte anzeigt, die mit den gescannten Produkten gekocht werden können. Das könnte eine Erleichterung für Kunden sein. Sie müssen dann nämlich nicht mehr überlegen, was sie zu Essen machen können, ohne noch einmal einkaufen zu müssen.

Wie genau das Kühlschrank-Scanning künftig tatsächlich aussehen könnte, hat der Vorwerk-Chef allerdings bislang nicht gesagt. Thermomix-Liebhaber müssen sich also noch etwas in Geduld üben – auch was andere mögliche Erweiterungen angeht.