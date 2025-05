Irre Szenen im Rewe – dieses neue Angebot stellt alles in den Schatten

Ob Sushi-Ecke, Backautomat oder Frischetheke – Rewe hat seinen Kunden allerlei zu bieten. Dabei stehen den Menschen nicht nur die ohnehin schon prall gefüllten Regale zur Verfügung, sondern jetzt auch ein Roboter!

Und zwar kein Saug- und Wischroboter, sondern etwas, das für volle Mägen sorgen wird.

Rewe: Vollautomatisches Kochsystem zaubert frische Gerichte

Acht Monate lang wird in drei ausgewählten Rewe-Märkten in der Region West die Zukunft getestet: Vollautomatische Kochsysteme übernehmen das Ruder am Herd – oder besser gesagt, am Hightech-Kochtisch. Möglich macht das eine Kooperation mit dem Tech-Unternehmen Circus SE, das den smarten Küchenroboter „CA-1 Series 4“ entwickelt hat.

Was der draufhat? Eine ganze Menge! Der Roboter zaubert laut „stores+shops“ frische Gerichte – komplett eigenständig, ohne menschliche Hilfe. Dahinter steckt nicht nur clevere Robotertechnik, sondern auch eine KI-gesteuerte Software und ein digitales Bestellsystem, das den Kundenkontakt übernimmt.

KI statt persönlicher Kontakt: Bestellen per Touch oder Sprachbefehl

Dabei gilt: Bestellen, warten, essen – alles per Touch oder Sprachbefehl. Du sagst dem Roboter einfach, was du willst, und er legt los. Dabei steuert die clevere KI alles in Echtzeit: von der Bestellung bis zum fertigen Gericht. Dazu gibt’s Features wie ein Magnet-Greifsystem, smarte Temperaturregelung und ein integriertes Hygienemodul.

Mit dem Einsatz der neuen Kochroboter will Rewe nicht nur für gleichbleibend gute Qualität sorgen, sondern auch das Personal entlasten und Energie sparen. „Die Kombination aus hochmoderner Robotik und unserer Kundenorientierung ist ein spannender Schritt hin zu einem zukunftsweisenden, nachhaltigen Einkaufserlebnis“, sagt Lars Klein, Chef der Rewe Region West.

Eines ist klar: Der Roboter könnte alles bisher Bekannte ganz schön durcheinanderwirbeln. Und wer weiß? Vielleicht fahren die Einkaufswagen ja bald ganz von allein durch den Markt und man muss nur noch die Lebensmittel hineinlegen.