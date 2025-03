Neuer Thermomix TM7 sorgt für Kunden-Frust – „Völlig überteuerter Blödsinn“

Der neue Thermomix TM7 wurde vor wenigen Wochen angekündigt und ist seither das vorherrschende Thema unter allen Hobbyköchen, Müttern und Koch-Influencern. Er kann ab sofort vorbestellt werden. Und auch bis zur Auslieferung müssen sich die Vorwerk-Kunden nicht mehr lange gedulden. Denn am 7. April kommt der neue TM7 auf den Markt und löst damit das Vorgängermodell TM6 ab.

Allerdings müssen die Kunden, die sich gerne das neue Modell kaufen wollen, beim Blick auf den Preis schlucken. Der hat es in sich – genau wie die Diskussion, die unter unseren Lesern über das Thema ausgebrochen ist.

Neuer Thermomix TM7: Preis sorgt für Fassungslosigkeit

Sie ist DIE Küchenmaschine schlechthin: Der Thermomix vom Hersteller Vorwerk sorgt seit Jahren für einen nicht abreißen wollenden Hype. Allerdings werden die Geräte auch stetig teurer. Das neueste Modell – der TM7 – kostet schlappe 1.549 Euro. Zum Vergleich: Der Monsieur Cuisine SKMS 1200 A1 von Lidl kommt mit 499 Euro auf weniger als ein Drittel des stolzen Preises.

Hier mehr zu dem Alternativgerät: Thermomix TM7 im Anmarsch – diese günstigeren Alternativen gibt’s

Da hilft es auch nicht, dass es bis zum offiziellen Verkaufsstart am 7. April noch keine Möglichkeit zur Ratenzahlung gibt. Auf unseren Bericht (>>hier mehr dazu) dazu haben sich zahlreiche Leser gemeldet und kommentiert, was sie von dem Preis für den neuen Thermomix halten.

Neuer Thermomix TM7: Preis sorgt für Diskussion

„Irre!“, kommentiert gleich der erste Leser. „Wer DAS Geld dafür ausgibt, ist selber schuld!“, meint der nächste. „Boykottieren könnte den Preis wieder runterbringen.“ Andere halten den Kauf an sich schon für unnötig. „Völlig überteuerter Blödsinn. Selbst schuld, wer das kauft.“ Ja, der Preis hat es in sich. Doch da geht noch mehr, wie eine Nutzerin anmerkt. Schließlich gibt es ja noch das Cookidoo-Abo, das seit Juli 2024 schlappe 60 Euro im Jahr kostet. Damit erhältst du noch mehr Rezepte passend zu deinem neuen Küchengerät.

Mehr Themen:

Auch Thermomix-Fans geraten bei den gestiegenen Kosten ins Taumeln. „Ich werde ihn mir nicht holen. Aus dem Grund, weil das ganze Zubehör nicht mehr kompatibel ist. Sehe ich gar nicht ein“, so ein bisheriger Kunde. Andere sind mit ihrem Alternativgerät bereits sehr zufrieden. „Hab‘ einen Monsieur Cuisine SKMC 1200 F6 im Angebot für 200 Euro von Lidl gekauft und bisher noch nichts vermisst, was den Aufpreis zu einem Thermomix rechtfertigen würde.“

Doch am Ende hat jeder die Wahl: Kaufen oder nicht kaufen. Und so führen es auch gleich mehrere unserer Leser an.