Thermomix TM7 im Anmarsch – diese günstigeren Alternativen gibt’s

Die Erfindung des Thermomix hat selbst einige Kochmuffel wieder zurück in die Küche geholt. Die einfache Bedienung der Geräte und die zahlreichen Rezeptideen begeistern bis heute viele Menschen. Wer noch keines der begehrten Küchengeräte besitzt, hat das neue Modell, nämlich den Thermomix TM7 vielleicht schon in seinem Warenkorb.

Am 7. April gehen werden die ersten Thermomix TM7 ausgeliefert, doch Bestellungen werden schon vorab angenommen. Allerdings hat es auch der Preis mit 1549 Euro in sich. Wer nicht so viel Geld ausgeben will, kann jedoch auch auf ein paar günstigere Alternativen ausweichen.

Thermomix TM7: DAS sind die günstigeren Alternativen

Da wäre zum Beispiel der Silvercrest Monsieur Cuisine. Schon optisch kommt die Eigenmarke Silverest des Lidl-Discounters dem Vorwerk-Modell sehr nah. Zwar ist die Verarbeitung nicht ganz so hochwertig wie beim Thermomix, doch auch hier gibt es zahlreiche nützliche Funktionen. Zehn verschiedene Geschwindigkeitsstufen sowie eine Turbofunktion zum Impulsmixen. Hinzu kommt ein sieben Zoll großer Touch-Display, über den die Geschwindigkeit, Zeit und Temperatur reguliert werden kann. Und das alles für knapp 1000 Euro weniger als beim Thermomix TM7.

Ein weiterer Discounter bietet ebenfalls eine gute Alternative zum Thermomix an. Und zwar gibt es bei Netto den Chef-O-Matic von Best Direct. Der UVP liegt bei 299 Euro, im Shop zahlen Kunden aktuell sogar nur 199,99 Euro (Stand 20. Februar 2025) – viel günstiger geht es eigentlich nicht. Knethaken, Rührbesen, Schneebesen, Edelstahlmesser, Hackmesser, Emulsions- und Schneidscheibe werden alle mitgeliefert. Außerdem ist es ein super Modell für Einsteiger. Kleiner Minuspunkt: keine WLAN- oder Bluetooth-Nutzung per App möglich.

Eine der wirklich kostengünstigsten Alternativen ist wohl auch der Klarstein GrandPrix. Dieses Modell kann bereits ab etwa 245 Euro erworben werden, allerdings müssen Käufer auch auf einige Funktionen verzichten. Doch die wichtigsten Einstellungen wie Zutaten verrühren, mischen, kneten und aufschlagen beherrscht auch dieses 500 Watt-starke Küchengerät. Zudem enthält der Klarstein GrandPrix einen integrierten Spritzschutz und einen Entriegelungsmechanismus. Wer in der Küche keine Kunststücke zaubern will, der wird auch mit dieser günstigen Alternative zufrieden sein.