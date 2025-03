Neuer Thermomix TM7: Preis-Frust bei Kunden – ihnen bleibt keine andere Wahl

Am 7. April ist es soweit: Der neue Thermomix TM7 kommt auf den Markt! Zahlreiche Hobby-Köche freuen sich bereits auf das aktuellste Modell der praktischen Küchenmaschine – auch wenn die Kunden schon vor dem Verkaufsstart eine bittere Nachricht verkraften müssen.

Den Küchenhelfer von Vorwerk lassen sich die Kunden jedoch einiges kosten – schließlich kommt der neue Thermomix TM7 mit 1.549 Euro alles andere als billig daher. Ein Betrag, den nicht jeder interessierte Kunde mal so spontan zur Hand hat.

Zum Glück gibt es genau für solche Fälle die Möglichkeit der Ratenzahlung – oder etwa nicht? Beim Thermomix TM7 suchen die Kunden bislang vergeblich nach dieser Option.

Neuer Thermomix TM7 kostet 1.549 Euro

Der neue Thermomix TM7, der zunächst ausschließlich in schwarzer Farbe verkauft wird, soll mit aktuellster Technik seine Nutzer beim Kochen unterstützen. Ein besonderes Detail, auf das die Hersteller den Fokus lenken, ist der geringere Geräuschpegel – die Maschine soll deutlich leiser arbeiten als seine Vorgänger.

Doch die Unterstützung in der Küche hat ihren Preis – die besagten 1.549 Euro. Ein stattlicher Batzen Geld. Und eine gestückelte Ratenzahlung ist offenbar aktuell nicht möglich, wie aus einigen Kunden-Kommentaren auf der offiziellen Thermomix-Instagram-Seite hervorgeht.

„Schade, dass es keine Finanzierungsmöglichkeit gibt“, klagt ein Kunde dort, der die knapp 1.600 Euro wohl nicht auf Anhieb zahlen kann. Dabei hätte er den neuen Thermomix TM7 „so gerne gehabt“. Offenbar hat er den Traum vom neuen Küchenhelfer schon wieder komplett verworfen. Doch Vorwerk will seine Kunden natürlich keinesfalls verprellen – sofort nimmt das Social-Media-Team Kontakt auf!

Vorwerk gibt Infos zur Ratenzahlung

Und siehe da: Einen Hoffnungsschimmer haben die Kunden mit etwas weniger Geld wohl durch. Zwar gesteht das Thermomix-Team, dass eine Ratenzahlung aktuell nicht möglich sei – aber: „Bei Kauf ab dem 07. April kannst du zwischen allen angebotenen Zahlarten entscheiden – dazu gehört dann auch wieder die Möglichkeit von Teilzahlung.“

Heißt: Sobald der neue Thermomix TM7 am 7. April 2025 offiziell in den Verkauf geht, kann man das Gerät auch in Raten abbezahlen. Wer sich jedoch bereits einen TM7 vorbestellen möchte, kommt um die komplette Einmalzahlung von 1.549 Euro nicht herum.