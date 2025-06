Urlaub an der Nordsee: Anwohner genervt – neue Attraktion sorgt für Mega-Frust

Ein Urlaub an der Nordsee soll entspannend sein: vom Alltag einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen. Doch natürlich möchte man im Urlaub auch etwas sehen und erleben.

Deswegen hat ein Ort jetzt eine neue Attraktion für Touristen, die ihren Urlaub an der Nordsee verbringen, ins Leben gerufen. Doch diese kommt bei den Anwohnern überhaupt nicht gut an! Jede Menge Stress ist da bereits vorprogrammiert, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: „Pipi-Kaka-Land“ sorgt für Tumulte

Der Ort an der Nordsee kann sich vor Besuchern kaum noch retten. Ihr Ziel: die besondere Ausstellung im Karls-Erlebnis-Dorf. Doch was der Ansturm für die Anwohner bedeutet, hatte wohl niemand auf dem Zettel.

Im Karls-Erlebnis-Dorf in Loxstedt gibt es jetzt eine neue Attraktion: das „Pipi-Kaka-Land“. Es soll Kindern das gleichnamige Thema näherbringen. Die Gründung der öffentlichen Toiletten soll gefeiert werden. „Passend dazu wird es in unserem neuen Erlebnis-Dorf in Loxstedt einen eigenen Themenbereich rund um die Toilette geben“, verkündete der Park dazu auf Social-Media.

Urlaub an der Nordsee: Anwohner sind wegen vieler Autos genervt

Und das „Pipi-Kaka-Land“ kommt bei den Besuchern mehr als gut an. Der Ansturm ist riesig – und das sorgt auch für jede Menge Stress und Ärger, wie Videos auf TikTok zeigen. Dort postete ein Anwohner ein Video. Darauf zu sehen: eine kilometerlange Schlange aus Autos! Für Anwohner ist das natürlich alles andere als schön.

„Ich wohne da, wo all die Autos jetzt herkommen, wir kommen nicht mal zu unserer eigenen Kreuzung hin“, erklärt der Mann in dem Video. Zudem behauptet er, dass die Autos in der Straße sogar bis hinein in das nächste Dorf stehen – alles, um ins „Pipi-Kaka-Land“ zu kommen!

