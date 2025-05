Thermomix-Kunden wollen Hello Fresh testen – das hätten sie besser wissen sollen

Ein Thermomix bedeutet für viele Kunden vor allem eines: Zeitersparnis. Gleiches gilt im Übrigen für Kochboxen, so etwa vom bekannten Hersteller „Hello Fresh“. Wer den praktischen Alleskönner in der Küche stehen hat, ist aber auf letzteres gar nicht mehr angewiesen, oder?

Falsch gedacht! Seit 2016 stellt „Hello Fresh“ nämlich auch für Thermomix-Kunden Menüboxen zusammen, mit denen es für Genießer noch einfacher ist, sich ihr Mittags- oder Abendessen zu kochen. Immer wieder kommt es in Foren aber zu Diskussionen, was das Thema angeht…

Thermomix & Hello Fresh: So funktioniert es

Wer sich noch mehr Zeit, als ohnehin schon mit dem Thermomix sparen will, der setzt auf Kochboxen. Zu den bekanntesten Anbietern gehört dabei „Hello Fresh“. Das Unternehmen aus Berlin stellt dir laut Website aktuell 22 verschiedene Rezepte für den Küchenhelfer zur Verfügung.

Seit neustem können Thermomix-Kunden ihre „Hello Fresh“-Rezepte direkt auf dem Thermomix-Display hochladen und kochen. Doch wie funktioniert das Ganze? Laut dem Kochboxen-Vertreiber werden die Rezepte über die Cookidoo-App gespeichert.

Kunden sind sich uneins

Doch lohnt sich die Nutzung von „Hello Fresh“ überhaupt für Thermomix-Kunden? Das fragen Kunden sich auch immer wieder in Foren. Auch zuletzt dieser Tage wollte ein Mann wissen: „Hat eventuell jemand schon HelloFresh + Thermomix ausprobiert? Vor Monaten wollte ich es mal testen, ging voll in die Hose“, offenbart etwa einer bei Facebook.

Während einige dem entrüsteten Thermomix-Kunden beipflichten und von ähnlichen Erfahrungen berichten, so etwa, dass „die Rezepte von Menschen entwickelt wurden, die nicht unbedingt etwas mit Thermomix zu tun haben“ oder „nicht bei jedem Rezept benötigt man den Thermomix“, sind wiederum andere von der Kooperation begeistert. „Ich kann da nur positiv berichten. Wir hatten das 2 Jahre lang. Immer sehr zufrieden“, wird so etwa eine andere Frau deutlich.

Thermomix-Kunden empfehlen anderen in dem Zuge aber immer wieder eine Alternative zu „Hello Fresh“: „Ich würde tatsächlich auch eher mal Cookidoo zusammen mit nem Ökokiste Service in den Raum schmeißen. Nutzt den Thermi deutlich besser aus und die Rohstoffe – die bei HelloFresh nicht schlecht sind – sind aber noch mal deutlich besser für auch nicht teurer.“ Aber am Ende darf natürlich jeder Kulinarik-Fan selbst entscheiden, wie und womit er seine Mahlzeiten am besten zubereitet.