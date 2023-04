Lena Meyer-Landrut: Als sie IHN sieht, muss sie spucken

Diese Frau hat einfach gut lachen. Für Lena Meyer-Landrut könnte es derzeit kaum besser laufen. Ihre Hits laufen rauf und runter, in den sozialen Medien ist sie ein Superstar und dazu läuft gerade eine neue Staffel „The Voice Kids“ bei Sat.1.

Das Leben scheint es gerade wirklich gut mit der 31-Jährigen zu meinen. Und dazu kommt ja noch, dass Lena Meyer-Landrut zusammen mit Kollege Nico Santos gerade erst den Song „Number 1“ präsentiert hat. Insgesamt scheint sich die Sängerin sehr gut mit dem „Play with fire“-Star zu verstehen.

Lena Meyer-Landrut misst sich mit Nico Santos

So machen die beiden auch auf TikTok gerne mal gemeinsam Schabernack. Lena und Nico widmeten sich nämlich der „FacefilterChallenge“. Das Prinzip ist relativ einfach. Beide Kontrahenten füllen ihren Mundraum mit Wasser, treten dann vor das Smartphone und wer bei den irren Grimassen und Verzerrungen, die durch den eingestellten Filter entstehen, als erstes lachen (und damit auch das Wasser ausspucken) muss, hat verloren.

Es braucht also viel Disziplin und Willenskraft, um die Challenge zu bestehen. Eigenschaften, die Lena Meyer-Landrut zumindest in diesen wenigen Momenten nicht aufweisen konnte.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn schon beim dritten Filter platzte es aus der Frau, die einst bei „The Voice Kids“ neben Mark Forster um die besten Talente buhlte, heraus. Lena und Mark mit Glatze, das war zu viel für die 31-Jährige.

Fans feiern Lena Meyer-Landrut

Volle Kanone spuckte Lena das Wasser aus, mitten aufs Handy, musste dabei lauthals lachen. Ein Fest für Nico Santos und die Fans. „Spuckt sie einfach das Handy an, hahaha“, lacht eine TikTok-Followerin. Eine andere ergänzt: „Wie cool ist das denn?!“ Und ein Dritter schreibt: „Oh mein Gott, wie geil. Ich liebe euch einfach.“

Mehr Nachrichten:

Ob Lena Meyer-Landrut in der nächsten Folge „The Voice Kids“ auch so viel zu lachen hat? Die zeigt Sat.1 bereits am kommenden Freitag (7. April 2023). Wenn sich die besten Talente für sie entscheiden, ist das sicherlich nicht ausgeschlossen.