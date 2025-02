„The Voice Kids“: Ayliva außer sich – „Zum ersten Mal erlebe ich das“

Seit einer Woche hat für Musik- und Castingshow-Fans wieder ein echtes Highlight begonnen! Am 28. Februar 2025 wird zur Primetime die zweite Folge der 13. Staffel von „The Voice Kids“ auf Sat.1 ausgestrahlt. Am Start sind wieder viele talentierte Jungen und Mädchen, die eines Tages echte Stargrößen werden wollen.

Auf ihrer Reise werden sie dabei von den Coaches Stefanie Kloß, Ayliva, Wincent Weiß und Clueso begleitet. Sie kämpfen um den Sieg und werden alles versuchen, die Newcomer für ihr Team zu gewinnen. In der aktuellen Folge steht der kleine Athanasios im Fokus, der bereits vor der Free-TV-Ausstrahlung auf Instagram aus einem Grund regelrecht durch die Decke geht.

„The Voice Kids“: Ayliva erlebt ein persönliches Highlight

Als der 10-jährige hessische Grieche Athanasios, genannt Thanos, von Moderator Thore Schölermann vor seinem Bühnenauftritt nach seinem Traum gefragt wird, antwortet er wie aus der Pistole geschossen: „Ayliva“. Er ist ein großer Fan der deutschen Popsängerin und kann seine brennende Vorfreude kaum zügeln. Dabei hätte er wohl nie erwartet, was auf der Bühne geschehen wird.

+++ Auch interessant: „The Voice Kids“: Zuschauer empört – „War noch nie so schlimm“ +++

Nach seinem gefühlvollen Auftritt mit „Lieb mich“ von Ayliva – wer hätte es auch anders gedacht – kann er sich über lautstarke Standing-Ovations und Jubelschreie freuen. Und auch Ayliva ist zutiefst berührt und schwärmt: „Das ist so schön. Ich freue mich so. Ich hatte auch gerade ein bisschen Pippi in den Augen, weil ich so stolz war. Zum ersten Mal erlebe ich das gerade, dass jemand hier bei „The Voice Kids“ meinen Song singt.“

Nach dem Juryurteil zögert die Sängerin keine Minute und fragt den kleinen selbstbewussten Griechen nach einem Duett von „Lieb mich“. Kurz danach wird das Publikum regelrecht verzaubert und zum Beben gebracht. Auch auf Instagram ist Thanos bereits ein echter Star. So zählte ein Reel seines Auftrittes auf dem „The Voice Kids“-Instagram-Account 7.900 Likes und zog außerdem zahlreiche beeindruckte Fanreaktionen nach sich.

„Unglaublich, was die Kids auf die Bühne bringen!“

Hier ein kleiner Auszug der Kommentare:

„Wer schneidet hier die Zwiebeln?“

„Der süßeste Moment in der „The Voice Kids“-Geschichte!“

„Alter, Falter. Geile Kombi!“

„Einfach nur unglaublich die beiden. So eine tolle Energie zwischen den beiden. Tolles Duett! Bin geflasht.“

„Mega schön, Gänsehautmoment!“

„Großes Kino die beiden! Unglaublich, was die Kids auf die Bühne bringen! Ich freue mich auf heute Abend.“

„Wie schön ist das bitte?“

„Tränen geweint, so schön.“

Dieser Auftritt und viele weitere sind am Freitagabend (28. Februar 2025) um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Bereits vorab kann die Folge auf Joyn gestreamt werden.