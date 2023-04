Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit IHM – Fans sind völlig aus dem Häuschen: „Ein schönes Paar“

Es war ein Auftritt, der in die deutsche Musikgeschichte eingegangen ist: Am 29. Mai 2010 gewann Lena Meyer-Landrut mit ihrem Sieger-Song „Satellite“ den ESC in Oslo. Seitdem geht ihre Karriere steil bergauf. Neben der Musik hat die 31-jährige Hannoveranerin mittlerweile zahlreiche TV-Auftritte, eine eigene Modekollektion und ist als Synchronsprecherin erfolgreich.

Auch in den sozialen Medien hat Lena Meyer-Landrut eine riesige Fangemeinschaft. Mittlerweile verzeichnet sie stolze 5,3 Millionen Follower auf Instagram und versorgt diese regelmäßig mit Schnappschüssen oder kurzen Gesangseinlagen. Am Freitag (31. März 2023) lässt die 31-Jährige eine Bombe platzen und überrascht ihre Fans mit einem langersehnten Duett.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit IHM

In der aktuellen Staffel von „The Voice Kids“ sitzt die Sängerin neben ihren Kollegen Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Smudo und Michi Beck (Fanta4) in der Jury und sucht junge Gesangstalente für ihr Team. Doch auch abseits der Show sorgt Lena Meyer-Landrut aktuell für Begeisterung bei ihren Fans.

Lena Meyer-Landrut: „Noch nie gemacht" – sie zeigt ihr Glück in der Öffentlichkeit

Denn die ehemalige ESC-Gewinnerin veröffentlicht auf Instagram ein Video mit keinem Geringeren als Nico Santos! Dort singen sie gemeinsam den neuen Song des 30-Jährigen namens „Number 1“. Bereits 2019 landeten die beiden mit ihrem Lied „Better“ einen absoluten Nummer eins Hit in Deutschland. Von da an gelten die zwei Sänger für viele Fans als absolutes Traum-Duo.

Lena Meyer-Landrut: Fans haben nur einen Wunsch

Bei diesem Duett sind die Fans völlig aus dem Häuschen. Schließlich ist es ja schon lange her, dass man die beiden Sänger zusammen hat singen hören. Die Follower von Lena Meyer-Landrut haben demnach nur einen Wunsch: Ein gemeinsames Album der beiden.

„Ihr müsst öfter Musik zusammen machen. Es ist ein Traum, euch zu zusehen und zu zuhören!“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. Eine weitere Frau findet, dass die beiden wohl nicht nur musikalisch harmonieren: „So ein schönes Paar!“

