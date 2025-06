„Bachelor“-Paar: Jetzt geht es ums Thema Babys!

Ab dem 11. Juni können Fans von „Der Bachelor“ auf RTL+ die neue Staffel sehen, bevor sie am 18. Juni bei RTL startet. In dieser Staffel kämpfen Felix Stein und Martin Braun um die große Liebe. „Bachelor„-Star Dennis Gries hat sein Herz bereits vergeben. Im letzten Jahr überreichte er Katja die letzte Rose. Seitdem sind die beiden ein Paar und scheinen glücklicher denn je.

Jetzt wird es in ihrer Beziehung sogar konkreter.

„Der Bachelor“: Babypläne bei Dennis und Katja?

Dennis kam kürzlich alleine aus Limone am Gardasee zurück, wo das Paar Katjas 30. Geburtstag feierte. Er erklärt: „Wir hatten jetzt eine wunderschöne Zeit in Limone, haben dort Katjas runden Geburtstag ordentlich gefeiert.“ Katja blieb nach der Feier noch mit Freundinnen vor Ort, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Dennis stellt klar: „Das Wichtigste in der Branche ist, dass man seine eigenen Freundschaften nicht vernachlässigt.“ Für das Paar ist eine Nacht getrennt kein Problem. Die Beziehung scheint gefestigt und stark.

„Bachelor“ Dennis schwärmt von Katja

Dennis Gries, der ehemalige Bachelor, erzählt, wie harmonisch das Zusammenleben mit Katja im Allgäu inzwischen funktioniert. „Natürlich hat man als Paar auch mal Differenzen, aber derzeit ist es wirklich so, dass wir die Probleme gemeinsam anpacken“, sagt er. Das Paar beginnt wieder von der gemeinsamen Zukunft zu träumen und über mögliche nächste Schritte nachzudenken.

Im Interview mit RTL spricht Dennis sogar über mögliche Kinderpläne. Der Bachelor verrät: „Was aber Fakt ist, dass wir auf jeden Fall beide Kinder haben wollen.“ Konkreter wird er: „Am liebsten ein bis zwei. Wenn wir mit einem gut klarkommen, können wir übers nächste reden.“ Mit diesen Plänen scheinen Dennis und Katja ihre Beziehung auf ein neues Level zu heben, ohne dabei vorschnelle Entscheidungen zu treffen.

Die beiden sind offenbar sehr glücklich, und Dennis bewundert Katjas Bemühungen, sich in ihrem neuen Leben im Allgäu zu integrieren. Er lobt sie dafür, dass sie Skifahren lernt, Kontakte zu den Einheimischen knüpft und mit seiner Mutter Zeit verbringt. Für Dennis ist Katja die perfekte Partnerin, und die Liebe zwischen den beiden wirkt bereit für die nächsten Schritte.

Dieses Jahr wird es für das Paar spannend – sowohl für Fans von „Der Bachelor“ als auch für alle, die ihre romantische Geschichte verfolgen.

