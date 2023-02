Jürgen Milski teilt irres Video: Plötzlich zieht er sich aus – „Ich weiß, dass das alles pervers ist“

Der wagt sich was! Ballermann-Sänger Jürgen Milski verbringt derzeit ein paar schöne Stunden in Österreich – am Traunsee, um genau zu sein. Dort will der Schlagerstar eigentlich den hohen Schnee genießen und ein bisschen Ski fahren.

Doch daraus wird nichts! Das Wetter spielt einfach nicht mit. Jürgen Milski ist frustriert und hat eine andere Idee, sich den Tag zu vertreiben. Die ist allerdings ungewöhnlich!

Jürgen Milski: Irres Video – plötzlich zieht er sich aus

Nur im Bademantel bekleidet steht Jürgen Milski vor seiner Handykamera und filmt die Situation für Instagram. „Ich wollte eigentlich Ski fahren, aber das Wetter ist einfach zu schlecht. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich einfach schwimmen“, erzählt der 59-Jährige stolz. „Skifahren kannste doch nicht bei dem Dreckswetter. Jetzt gehe ich schwimmen.“

Stürmische Schneeschauer – was soll Mann da auch anderes machen, als bei eisigen Temperaturen in den See zu springen! Jürgen: „Ich weiß, es sieht ein bisschen ungemütlich aus, aber es hilft ja alles nichts. Ich gehe da jetzt rein. Wassertemperatur schätze ich mal 3 Grad und Außentemperatur 2.“ Ganz schön kalt!

„Ich weiß, dass das alles ein bisschen pervers ist hier, aber…“ Und schon ist Jürgen Milski im Wasser. Für fünf Sekunden – so lange hält es der mutige Schwimmer nur aus. Und dennoch: Eine sportliche Meisterleistung war das allemal!

